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    高雄已婚天菜男警與女警搞曖昧 下場曝光

    已婚天菜男警與單身女警搞曖昧，高雄警方將2員記過處分。（資料照）

    已婚天菜男警與單身女警搞曖昧，高雄警方將2員記過處分。（資料照）

    2025/06/02 18:59

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市前鎮分局有位警員長相酷似混血明星，被封為「天菜男警」，沒想到已婚的他，竟跟單身的女警同事「搞曖昧、打情罵俏」；女警還自拍腿照，傳給「人夫」男警說：「不能幫忙按摩腳了，就用這台機器代替 。」引發爭議。

    前鎮分局表示，已婚男警與未婚女警涉及不正當男女關係，2員行為不檢，依警察人員獎懲標準各予以記過一次處分、提列教育輔導對象、報請警局調整服務單位，並追究主管考核監督責任。

    據了解，這位男警因高帥挺拔，神似混血明星，被封為「天菜男警」，他曾演出前鎮分局多部宣傳影片，紅遍高雄警界。

    沒想到男警竟跟同派出所的單身女警「搞曖昧」，例如傳訊息到女警家約會、在遊戲聊天室打情罵俏，女警還自拍腿照，傳給「人夫」男警說：「不能幫忙按摩腳了，就用這台機器代替 。」

    兩人的曖昧情愫被男警元配發現，都承諾會斷絕來往，沒想到仍「藕斷絲連」，元配憤而在今年5月向警方檢舉，網路更出現指控文章。

    前鎮分局獲報，先將女警調往同分局其他派出所，並對兩人記過處分，目前等高市警局裁定將兩人調往其他分局。

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