色伯雲端硬碟收藏逾2千部兒童性影像 竟對4名姪女伸狼爪

檢察官調查後，依涉犯加重強制猥褻及兒童及少年性剝削防制條例等罪，將色伯起訴。（資料照）

2025/06/02 18:29

〔記者吳昇儒／台北報導〕新北市一名賣臭豆腐的男子阿國（化名）多年來透過網路從中國下載2千多部未成年的性影像後，存放在雲端硬碟，但仍無法滿足慾望，竟將狼爪伸向4名姪女，最小的僅3歲。後來因Google發現阿國硬碟內的影像，通報相關單位，案件因而曝光。檢察官調查後，依涉犯加重強制猥褻及兒童及少年性剝削防制條例等罪，將他起訴。

檢警調查，阿國平日幫忙老闆賣臭豆腐為生，與家人共住在老舊公寓中，弟弟經過2次婚姻後，共育有4名女兒，最大的案發時只有12歲，最小的僅3歲。阿國與4名姪女關係密切，常會買零食給她們享用。

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阿國透過網站下載兩千多部未成年性影像後，竟對姪女們伸出狼爪，除了半夜偷摸外，還會趁抱著她們看電視時大腿上下其手；更惡劣的是，還會拍下影片珍藏。

因阿國都將拍攝的影像及下載的性影片上傳到雲端硬碟，Google發現後依據「防制網路兒少性虐待內容措施」，認為照片已涉及兒少性影像的不當內容，向美國國家失蹤及受剝削兒童中心（National Center for Missing and Exploited Children，簡稱NCMEC）回報。

該中心獲報後，通知我國相關單位轉由新北市警局婦幼隊報請台北地檢署指揮偵辦，今年4月將阿國帶回偵辦，並查扣相關證物。

據悉，阿國對小女孩情有獨鍾，甚至透過微信點播小女孩穿著泳裝、薄紗跳舞。2023年間，先是對大姪女下手趁機撫摸其私處，甚至拍下性影像，就連最小的2名姪女，也會被撫摸、撥弄私處。因阿國弟弟是低收入戶，某次社工前往家中訪視時，小姪女說出曾被阿伯撫摸，嚇得阿國趕緊諮詢律師說「如果我摸了小女孩，還拍下影片，會有什麼罪？」反而成為鐵證。

阿國被拘提到案後也坦承犯行，檢察官近日依加重強制猥褻及兒童及少年性剝削防制條例等罪將他起訴，今日移請台北地院審理。

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