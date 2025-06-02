三中案高院法官許文章屆齡退休 曾審教唆洩密案判馬英九有罪

三中案上訴高等法院審理至今已3年多時間，馬英九、蔡正元等被告均做無罪答辯，合議庭的陪席法官許文章今退休生效，高院抽中資深法官陳文貴接手許擔任陪席法官。（資料照）

2025/06/02 18:19

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九等人，被訴在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，涉違反證券交易法，造成國民黨72億多元損害，一審判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清3人均無罪，前立委蔡正元依侵占罪判刑3年6月，商會法判刑6月，上訴高等法院審理至今已3年多時間，馬英九、蔡正元等被告均做無罪答辯，合議庭的陪席法官許文章今退休生效，高院下午進行人工抽籤，抽中資深法官陳文貴接手許擔任陪席法官，至於審判長、受命法官仍為曾淑華、李殷君。

許文章是司法官學院20期結訓，相當資深，曾經審理馬英九涉及教唆前檢察總長黃世銘洩密案，將馬從一審的無罪改判為4月徒刑，馬最後在更一審被判無罪定讞，原訂明年屆齡70歲退休的許文章以「人生規劃」為由，決定今日退休。

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高院陳文貴法官是「博士法官」，司法官學院第42期結業，曾任檢察官，後來轉任苗栗地院法官、調司法院辦事法官等要職。

備受矚目的三中案，自檢方2018年起訴後，台北地院2021年起訴此案，全案上訴後，高院自2022年5月起審理三中案至今，僅準備程序庭即耗費近3年時間，期間，前總統馬英九前幾次準備庭訊均親自出庭，因當庭請示獲得法官同意，因而後面幾次均未出庭，由律師代表，馬並稱，審理庭起將全程出庭。今年3月起，陸續傳訊蔡正元、蔡妻等人，尚未傳訊馬。

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