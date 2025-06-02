台中阿伯衰到谷底想改運 誤信「隔空作法」險抖內詐團

阿伯出示雙方對話紀錄。（警方提供）

2025/06/02 19:11

〔記者許國楨／台中報導〕「隔空作法」差點把台中市一名阿伯的血汗錢全數吸走！原來他最近衰事連連，心情低落到谷底，在臉書上看到一則「隔空改運、消災解厄」廣告，聲稱不用親自到場，手機轉帳就能立刻轉運，阿伯半信半疑，又抱著「反正都這麼衰了，不如試試看」的心態，便依指示前往銀行準備匯款。

所幸詐騙手法過於拙劣，敏銳的行員察覺有異，立即通知警方到場，在警方與行員的協助下，陳男不僅保住血汗錢，也感受到社會溫暖與正能量，這場突如其來的「劫難」得以化解，也讓他相信，好運真的從此刻開始降臨。

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台中市第三分局東信派出所上週四接獲轄內銀行通報，有民眾疑遇詐，行員表示，77歲陳姓阿伯稍早欲匯款4000元至私人帳戶，稱要「辦理法事、改運」之用，然當行員進一步詢問時，阿伯卻無法說出受款人的身分、法師的名號，甚至連廟宇的名稱與地點也全然不知，行員心生警覺，立即通報警方協助。

巡佐張景榮與警員黃繼興迅速趕到現場，阿伯一臉無奈地解釋，近日正逢人生低潮、諸事不順，真的很倒霉，無意間在網路上看到「改運」的廣告大為心動，抱著姑且一試的心態，希望藉由神明庇佑扭轉困境，想說試試看能不能轉運，阿伯也坦言，其實對「改運」一事也感到懷疑，便主動配合警方查證，

經員警查看雙方對話紀錄，發現「廟方聯繫人」全程使用簡體字，且當阿伯表示希望能與法師直接對談時，對方總是以「法師很忙」等各種理由推託，從頭到尾沒看過半張神明照片，再加上提供的2組匯款帳號皆屬私人戶頭，種種疑點都顯示其中必有貓膩。

為了防止阿伯再次遭遇類似詐騙，員警主動協助其手機安裝來電辨識APP，讓詐騙集團無所遁形，警方的積極協助，不僅讓阿伯感到安心，也鬆了一口氣露出笑容說：「終於扭轉厄運了！」

分局長謝有筆提醒，網路交易風險多，尤其涉及遊戲代購代儲、宗教捐獻或辦事改運等項目，更應謹慎為之，建議民眾透過具有第三方認證的管道進行交易，或親赴實際地點查核資訊後再付款，切勿輕信網路話術，任何涉及金錢的請求皆應提高警覺，遇有疑似詐騙情形，都可撥打165反詐騙專線或110報案求助，讓警方協助查證，守護財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方及時勸說阻詐。（警方提供）

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