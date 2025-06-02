三峽車禍肇事老翁不治 劉和然：假扣押、陪受害家屬走訴訟程序

新北市三峽區北大國小旁5月19日發生嚴重車禍，而肇事的78歲老翁余文正也於5月31日宣告不治。（資料照）

2025/06/02 17:18

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁5月19日發生嚴重車禍造成3死，而肇事的78歲老翁余文正也於5月31日宣告不治，但議員彭一書在議會質詢針對後續受害民眾的求償部分，副市長劉和然在議會證實，新北地方法院已裁定假扣押余翁財產，並承諾市府後續會持續陪受害家屬走過求償等法律訴訟程序。

彭一書表示，後續受害者家屬包括傷亡者家屬都很關心未來怎麼辦，詢問市府是否已查到余翁的財產有多少？以及之後余翁的刑事、民事責任，還有市府是否有統一窗口，與被害人及其家屬保持密切聯繫。

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另外，彭一書也擔憂受害家屬未來若要求償、啟動法律程序的時候，沒錢打官司怎麼辦？希望法制局主動聯繫，給他們未來方向，讓被害人可以好好養病、也讓罹難者的家屬可以好好處理後事。

劉和然指出，市府已透過法制局與犯罪被害人保護協會新北分會合作，於5月22日前完成假扣押聲請，並獲法院裁准。儘管假扣押程序屬非公開性質，無法透露具體財產數額，但法制局已啟動主案，安排律師、社工等專業團隊支援，並將組成專案小組，協助家屬進行後續民事訴訟及求償程序。

劉和然表示，目前市府已建立明確窗口與聯繫機制，學生受害者由教育局統一窗口與家長保持聯繫，非學生受害者則由社會局負責，法律與統整協調部分由法制局主導，事故偵查由警察局負責。

法制局長蔡庭榕補充，雖然肇事者已過世，但相關刑民責任仍將持續追查。地檢署已會同新北警察局及運安會組成專案小組進行調查，調查結果將移送地檢署，決定是否提起訴訟。

彭一書也建議市府針對類似學校周邊高風險路段進行全面盤點與改善，強調「不能再讓同樣的悲劇重演」。劉和然說，市府除持續提供法律協助外，也會針對交通安全、校園周邊環境進行通盤檢討，並感謝犯罪被害人保護協會的協助「市府一定會陪伴受害家屬走完這條路，保障他們的權益與尊嚴。」

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