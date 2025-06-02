為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市精舍命案 作家王薀與3名師姐延押禁見2個月

    台北地院法官裁定王薀（右）延押禁見2個月。（資料照）

    台北地院法官裁定王薀（右）延押禁見2個月。（資料照）

    2025/06/02 16:18

    〔記者張文川／台北報導〕宗教作家王蕰（本名王江鎮）等人，涉於去年7月颱風夜於台北市區的精舍虐死蔡姓女信徒，台北地檢署今年3月依傷害致死等罪嫌起訴王薀等13人，其中王薀與3名「師姐」的3月羈押禁見期限將屆，台北地院法官裁定王薀、3名師姐幹子昀、梁碧茵、游秀鈴，4人皆自6月6日起，延押禁見2個月。

    裁定指出，王江鎮等4人經北檢起訴，日前提訊4人並通知檢、辯到庭表達意見，法官並參酌卷內事證，4人涉嫌共犯強制、傷害致死罪，犯罪嫌疑重大。

    法官認為，4人和辯護人雖皆辯稱，蔡女的傷勢與死亡沒有關係，但依檢方所舉證據，已有傷害致使死亡的具體事由存在，4人所涉之傷害致死罪，最輕本刑為5年以上的重罪，考量趨吉避凶的基本人性，易伴隨逃亡的高度可能性，移審法院後已於今年3月6日起羈押在案。

    裁定又指，4人仍否認犯行，但卷內證據顯示，4人的供述，與同案共犯、證人的供述均有差異，確有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，3月6日起也命其禁止接見、通訊。

    裁定指出，審酌本案仍有晦暗不明的高度可能，3月6日迄今，羈押原因和必要性仍存在，理由並無消滅或變更，考量主嫌王薀與共犯的犯行分工狀況、組織嚴密程度，因此裁定4人從6月6日起，延長羈押禁見2個月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播