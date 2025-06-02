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    高雄污水工程開挖管溝準備灌漿 男駕車進入管制區不慎卡溝

    高雄污水工程開挖管溝準備灌漿，蘇男駕車進入管制區不慎卡溝。（讀者提供）

    高雄污水工程開挖管溝準備灌漿，蘇男駕車進入管制區不慎卡溝。（讀者提供）

    2025/06/02 16:24

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今於岡山區竹圍中街進行污水下水道巷道連接管埋設開挖，蘇姓男子駕車進入管制區欲前往保養廠保養車子，不慎掉落施工中管溝，造成車輛卡溝受損，所幸無人傷亡。

    水利局辦理「岡山橋頭污水區（岡山區）第二期第一標工程」，今於岡山區竹圍中街66號，完成埋設污水下水道連接管，等待混凝土車進入澆置管溝，將臨時覆蓋管溝鐵板打開。

    蘇姓男子駕車要進入工區旁保養廠保養車子，請義交人員開放道路封閉臨時交維設施，隨即駕車進入管制區，但不慎掉入管溝，大約1.5公尺深，造成車輛卡溝受損，所幸無人傷亡。

    警方獲報後立即到場，經查蘇男無酒駕情事，協助封鎖現場、指揮交通，避免其他車輛誤入造成更大危險，目前現場車輛已吊起排除。

    水利局表示，經查廠商施工位置緊鄰汽車維修廠旁，當時為混凝土車澆置期間，肇事駕駛因車輛須進入維修廠，請現場義交人員開放通行，因現場尚有約5公尺空間可供行駛，惟肇事駕駛因氣候視線不佳，仍不慎行駛至施工開挖面。

    水利局再次督促施工廠商務必落實施工期間工地管理，以避免災害發生，但施工期間難免造成影響交通，請行經施工範圍民眾，小心行駛放慢車速，並確實遵從交通指揮人員及交通指示標誌引導。

    高雄污水工程開挖管溝準備灌漿，蘇男駕車進入管制區不慎卡溝。（讀者提供）

    高雄污水工程開挖管溝準備灌漿，蘇男駕車進入管制區不慎卡溝。（讀者提供）

    高雄污水工程開挖管溝準備灌漿，蘇男駕車進入管制區不慎卡溝。（讀者提供）

    高雄污水工程開挖管溝準備灌漿，蘇男駕車進入管制區不慎卡溝。（讀者提供）

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