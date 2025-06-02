劍青檢改：目前唯一積極推動直播法庭的國家就是「中華人民共和國」

劍青檢改憂心直播法庭影響深遠，且尚未經司法院、法務部、法官、檢察官、律師界、法律學術界討論與準備，更缺乏配套。憲法法庭示意圖。（資料照）

2025/06/02 16:04

〔記者吳昇儒／台北報導〕「莫讓事實審淪為秀場直播間」！民眾黨版法院組織法上週二讀通過，劍青檢改憂心依當前立法院三讀作法，草案可能瞬間秒過，但直播法庭影響深遠，且尚未經司法院、法務部、法官、檢察官、律師界、法律學術界討論與準備，更缺乏配套或影響評估，今日發出聲明懇請緩議，避免三讀通過後，釀成無法挽回的後果。

劍青檢改指出，當前法治先進國家如美、德、日、法、加拿大等，全部都禁止法庭直播，且與我國一樣，也嚴禁錄音錄影，主要是在於保護被告人權和維護審判公正。近年來，法治國家頂多於憲法法庭或最高法院「法律審」研議部分開放，我國憲法法庭開放言詞辯論直播也採相同作法。目前唯一積極推動直播法庭的國家，就是「中華人民共和國」。而中共並無司法獨立，卻積極推動法庭直播，視司法審判為公審大秀或為政治宣傳、恫嚇人民、為馴服教化。

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劍青檢改指民眾黨版「法院組織法」修法草案第90條內容，特別針對「重大公共利益或社會矚目之案件」進行直播，逕行採取中共「人民法院法庭規則」立法模式，該草案尚缺乏完整的目的性思考、影響司法衝擊評估以及相關配套，僅以「司法透明」目的貿然通過，後果影響深遠難料。

劍青檢改表示，是什麼樣的被告，會這麼渴望想要開直播給全國看？是殺人犯？金融犯？還是貪汙犯？或藉機宣揚反社會價值觀、提高曝光自己英雄形象，進行動員召喚，集結同類、煽動瘋狂躁動？

聲明指出，又是甚麼樣的辯護律師，不僅不會勸阻，甚至要主動把當事人送上全國直播？難道他是真心認為可以藉此贏得無罪嗎？還是只為了透過直播間賣弄作秀功力，打個人廣告？而直播出去的影音，不會隨著法庭審判結束，將會繼續且永遠在網路流傳，並透過惡意剪接、等各種扭曲變形成為假訊息、認知戰，更宣稱來自審判真實過程的轉譯，製造社會的衝擊與混亂。

聲明中強調，我國早已採行公開審理制度，若法庭觀眾席次空間不足，會加開「延伸法庭」以視訊方式在其內播放，這是開放公民監督和兼顧法庭人權的穩妥作法。這樣就可以完全避免網路直播影片遭到各種惡意剪接等假訊息的惡害。

劍青檢改認為，要提升公民素養與法治理念，鼓勵公民親臨法庭，實際觀察與感受法庭活動，方能鑄造公民思辨與社群意識。誠摯呼籲各黨，法庭直播事關重大，懇請徵集各界專家意見，制訂完善配套後再行審議。

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