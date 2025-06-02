虛幣商「幣想」勾結詐團洗錢17億元 逾千人受害

警方搜索幣想公司門市。（記者姚岳宏翻攝）

2025/06/02 15:42

〔記者姚岳宏／台北報導〕全台門市最多的虛擬貨幣商「幣想」公司負責人施啟仁與詐團合作，誘騙假投資被害人去他的公司門市購買泰達幣等虛擬貨幣，再將巨額現金洗給詐團水房，初估有千餘人上當，總財損金額高達17億元，刑事警察局循線逮施啟仁等12人，查扣價值2千萬元的虛幣及6千餘萬元現金，施等3人收押，檢警正擴大清查幕後金主及其他被害人。

虛擬業者分為3類，A類是場內交易市場，包括交易所、兌換所，B類是場外交易市場，包括幣商、BTM、實體店面，C類是錢包和幣流，包括託管、合規技術，幣想公司是B類中「實體店面」最多者之一，事發後金管會已撤銷該公司登記。

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「打詐新四法」上路後，刑事局與金管會合作，全面打擊利用虛擬資產洗錢之非法行為。透過多部會聯防機制、情資共享及分析策略，有效降低詐騙財損金額，並返還被害贓款，展現政府打詐決心。

刑事局科技研發科結合情資中心分析數據，執行預警通知、資金凍結與追查，成功攔阻多起重大詐騙案件，並協助返還被害人損失款項，今年1至4月期間，共計返還76名被害人，返還金額約3498萬餘元。

警方因應洗錢防制法新制於去年11月30日生效，將虛擬貨幣業者納管，開始針對不法虛擬貨幣業者加強查緝。

刑事局於去年12月至114年1月，針對未申請VASP登記之非法個人幣商及幣商工作室進行第一波掃蕩，目前已無營業情形，惟發現部分非法幣商已轉向加盟合法申請VASP之業者。警方調查發現，全國有近千名投資詐騙被害人，都是向幣想公司購買虛幣，財損金額高達新台幣17億元。

專案小組蒐證完備，4月24日前往幣想公司全國45處門市據點及7處住處同步搜索，拘提該公司負責人施啟仁等7人，並通知羅姓員工等3人到案，另於5月14日拘提搜索蔡、蘇2名員工，總計查扣64萬7670.3841顆USDT、0.0356顆BTC、1520.1顆TRX（總價值新台幣2134萬餘元）、現金6049萬餘元及經營合約書、法拉利、瑪莎拉蒂休旅車等證物，並於搜索現場即時攔阻詐欺被害人15人、攔阻金額282萬餘元。

警方將針對無照營業或涉洗錢行為之幣商，會持續強力執法，呼籲由於透過幣想門市購幣的民眾計有4千餘人，若有民眾遭詐騙，請儘速前往鄰近派出所報案。警方再次提醒，詐騙集團會利用民眾亟欲投資賺錢之心理及資訊落差之優勢，透過虛擬貨幣進行詐騙及洗錢，請民眾小心查證，勿投資自身不了解之投資標的，以免遭詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方逮捕「幣想」公司負責人施啟仁。（記者姚岳宏翻攝）

警方查扣瑪莎拉蒂休旅車。（記者姚岳宏翻攝）

警方查扣法拉利跑車。（記者姚岳宏翻攝）

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