墨西哥男子綠島失蹤 家屬疑其漂向日本

失蹤男子親友不斷在許多臉書社團貼文呼籲援救。（擷取自臉書社團「就是愛綠島」）

2025/06/02 15:44

〔記者劉人瑋／台東報導〕5月30日在綠島大白沙失蹤的23歲墨西哥男子，經過多日找尋，直到昨天仍未有所獲，他的同學、家屬透過網路呼籲搜尋，並提出6000美金酬謝。但根據海流推測，如今需要日本海上保安廳協助，只是礙於沒有台灣方面開口，日方無法主動介入。

失蹤的Diego Dorantes Sanchez其親友請求國際搜救 （SAR） 行動，據其友人在臉書指出，他於5月30日下午1點左右在台灣綠島大白沙灘附近游泳時失蹤，Diego 與朋友們皆穿著及配備泳衣、浮潛呼吸管與蛙鏡，但沒有穿蛙鞋。朋友們最後一次看到 Diego 是在中午 12 點時15 分左右，他還在水中向岸上揮手示意。但到大約下午 1 時，朋友忽然無法察覺他的身影，經尋找未果只能報案。

請繼續往下閱讀...

透過民眾反應，日本海上保安廳（沖繩支廳）已確認知悉此事，並已收到公眾諮詢。然而，根據國際海事條約的規定，如果沒有台灣政府正式的搜救請求，日本海上保安廳在法律上無法部署飛機或船艦。

雖然親友宣稱，駐沖繩保安廳已獲民眾報案，但未有台灣官方正式請求搜救、無法執行。海巡方面表示，地方單位無法直接對日要求協助搜索，目前也未透過內部對日方提出要求。

失蹤男子親友不斷在許多臉書社團貼文呼籲援救。（擷取自臉書社團「就是愛綠島」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法