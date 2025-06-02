拖吊車業者抗議權益遭漠視 連4天到交通部抗議警方將交管

警方公布交管範圍圖。（記者王冠仁翻攝）

2025/06/02 15:05

〔記者王冠仁／台北報導〕中華民國柴油車運輸總會不滿現行法規規定，拖吊車執行道路救援任務時，雖然在高速公路不用過磅、省道仍要過磅；通常一過磅就挨罰，但實際拖吊時幾乎不可能不超重，否則就只能挑「輕車」拖，與現實嚴重脫節。中華民國柴油車運輸總會指控交通部長期漠視拖吊業者權益，將於明天起連續4天前往交通部抗議，轄區警方也在今天公布交通管制措施。

中正一分局表示，從明天0時起至本月6日凌晨24時止，申准舉辦此次陳抗活動，相關交通管制措施如下。

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一、自6月3日12時0分起，因應群眾及車輛陸續進場，將分階段擴大管制範圍，供集會活動使用：

（一）仁愛路一段（紹興南街【不含】至杭州南路一段【不含】）南側慢車道全線。

（二）杭州南路一段（仁愛路一段【不含】至信義路一段【不含】）西側2線車道。

（三）仁愛路一段（林森南路【不含】至紹興南街【不含】）南側慢車道全線。

（四）仁愛路一段（紹興南街【不含】至杭州南路一段【不含】）北側慢車道全線。

二、官署安全維護區：

為維護總統府、行政院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、公園路、天津街、北平東路等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾或車輛移轉發生衝突。

警方強調，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；特別籲請駕駛人避開交通管制路段，提前改道行駛，如行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，並請遵守員警、義交之指揮疏導，減速慢行，共同維護交通順暢與安全。

警方同時也呼籲，參與集會之拖吊車駕駛應理性表達訴求，切勿有違規繞行官署或違停占用車道等行為，避免危害交通安全與秩序，否則警方將依相關法令處置。

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