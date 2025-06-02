弟不滿啃老哥攻擊媽媽持球棒打死他 今開庭母求情盼輕判

游姓男子（中）去年持木棒打死哥哥被警方逮捕（見圖），檢方依殺人罪起訴，台中地院今天開庭，媽媽當庭替他求情盼輕判。（資料照，警方提供）

2025/06/02 15:08

〔記者陳建志／台中報導〕台中45歲游姓男子，不滿大他3歲的哥哥常跟父母要錢、啃老，去年1月返家時看到哥哥和母親發生拉扯，還拿破酒瓶要攻擊媽媽，一氣之下拿木製球棒攻擊哥哥頭部，造成他傷重不治，游男被逮捕後，檢方依殺人罪起訴，並具體求刑6年，台中地院今天開庭，媽媽出庭替他求情，強調長子長期要錢，還拿房產抵押貸款，次子是為了保護她才犯案，請法官從輕量刑。

游姓男子去年1月22日晚間返家，看到哥哥因要錢和媽媽發生拉扯，家中桌椅、電器散落一地，哥哥還拿破裂的酒瓶企圖攻擊媽媽，一氣之下拿起家中的木棒朝哥哥揮打，游兄見狀跑出屋外卻被機車絆倒，游男見狀持木棒朝他頭部、身體猛打，造成他頭部重創傷重不治，游男被捕後依家暴殺人罪嫌起訴游，全案在台中地院審理中。

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台中地院今開庭，游男的母親出庭表示，長子經常跟她要錢，就連房產也拿去抵押貸款，讓她到現在還在付利息，次子則是很孝順，雖然每個月薪水才3萬多塊，但有一半都拿回家貼補家用，當天也是長子又跟她要錢，因要不到起衝突，次子返家發現，才會一時氣憤犯案，當庭跟法官求情，希望能輕判。

檢方則表示，被害人當時已經倒地失去反抗能力，但游嫌仍持木棒朝胞兄攻擊20多下，時間長達2分鐘，被害人雖品德不高尚，但仍擁有生命權，法律不容許以此方式奪走性命，考量游男已悔悟、可教化，求處較低6年刑度，游嫌聽聞搖頭悲嘆，審判長諭知下月宣判。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

游姓男子去年持木棒打死哥哥，警方在現場尋獲犯案木棒。（資料照，警方提供）

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