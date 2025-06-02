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    首頁　>　社會

    持毒男停車場開車遇警暴衝 被逮失控傷警還折斷手銬

    石姓男子在台北市東區某付費停車場要開車時，因精神恍惚發生撞擊，被巡邏警方發現後盤查。（記者陸運鋒翻攝）

    石姓男子在台北市東區某付費停車場要開車時，因精神恍惚發生撞擊，被巡邏警方發現後盤查。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/06/02 14:39

    〔記者陸運鋒／台北報導〕石姓男子在台北市東區某付費停車場牽車時，因精神恍惚發生暴衝，被巡邏警方發現後盤查，過程中，石男語無倫次且身上散發毒品味，隨後被搜出大麻等違禁品，但警方準備將其上銬時，石男突失控爆發拉扯衝突，甚至還折斷手銬，造成2警受傷，最後仍被逮捕送辦。

    北市警大安分局今表示，25歲石嫌是於前天凌晨4時許，在大安區忠孝東路四段某付費停車場，開車時撞擊停車場防撞柱2次，員警見行跡可疑上前盤查，而石嫌語無倫次、神情恍惚，且身上有濃厚大麻氣味，警方隨後在其身上及車上搜出大麻1包及大麻電子菸等違禁品。

    警方指出，石嫌被上銬逮捕時突然情緒失控，與警方爆發推擠拉扯，造成張、翁2名警員受到擦挫傷，連手銬都被石嫌折斷，最後在支援警力協助下，順利將石嫌上銬逮捕。

    警詢時，石嫌辯稱毒品是在夜店時由不明人士放入，警詢後依公共危險、毒品、妨害公務、傷害及毀損等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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    警方在石嫌身上及車內，搜出毒品大麻及大麻電子煙等違禁品。（記者陸運鋒翻攝）

    警方在石嫌身上及車內，搜出毒品大麻及大麻電子煙等違禁品。（記者陸運鋒翻攝）

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