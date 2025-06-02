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    天雨路滑？高雄賓士車自撞分隔島翻覆 駕駛受傷送醫

    賓士車自撞分隔島翻覆。（讀者提供）

    賓士車自撞分隔島翻覆。（讀者提供）

    2025/06/02 14:18

    〔記者洪定宏／高雄報導〕今天上午8點多，高雄下雨，36歲許姓男子駕駛白色賓士車行經大寮，突然從外車道偏向內車道，自撞分隔島後翻覆，並壓毀路樹，波及另2輛汽車，許男受傷送醫治療，無大礙。

    高雄警方指出，案發在大寮區鳳屏二路，許男自撞分隔島後翻覆，被波及的37歲葉姓男子及48歲的張姓男子都沒有受傷，3位駕駛均無酒駕，詳細肇事原因有待鑑定。

    從監視器畫面可見，白色汽車突然從外車道偏向內車道，並側面滑行撞到分隔島翻覆，並壓毀路樹。

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