天雨路滑？高雄賓士車自撞分隔島翻覆 駕駛受傷送醫

〔記者洪定宏／高雄報導〕今天上午8點多，高雄下雨，36歲許姓男子駕駛白色賓士車行經大寮，突然從外車道偏向內車道，自撞分隔島後翻覆，並壓毀路樹，波及另2輛汽車，許男受傷送醫治療，無大礙。高雄警方指出，案發在大寮區鳳屏二路，許男自撞分隔島後翻覆，被波及的37歲葉姓男子及48歲的張姓男子都沒有受傷，3位駕駛均無酒駕，詳細肇事原因有待鑑定。請繼續往下閱讀... displayDFP('ad-PCIR1', 'pc'); displayDFP('ad-IR1', 'm'); 從監視器畫面可見，白色汽車突然從外車道偏向內車道，並側面滑行撞到分隔島翻覆，並壓毀路樹。 // 創物件 var ytPlayer = new VideoAPI_YouTube(); if (typeof hasLiveEvent == 'undefined') { ytPlayer.loadAPIScript('cache_video_js_YouTube'); } function onYouTubeIframeAPIReady() { // 設定自動播放 ytPlayer.setAutoplay(true); //不自動播放 ytPlayer.setDelay(0); // 設定延遲 ytPlayer.setControls(1); // 預設都給控制項 ytPlayer.pushVideoIdByClassName('YTPlayer', ytPlayer) }