苗市為公路重劃線引爭議 用路人1公里被檢舉違規6次

苗栗市為公路新劃設左轉車道等，因用路人不習慣，致擦撞車禍頻傳，引發民怨。（記者張勳騰攝）

2025/06/02 14:54

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市為公路道路重新劃設標線，從上月18日公告實施以來，民怨連連，此次苗栗縣議會總質詢有多位議員提出質疑，甚至有用路人不到1公里被後方車輛PO網檢舉違規6次，苗栗警分局今（2）日檢視影片，確屬用路人違規，將開罰5400元。

苗栗縣議員張志宇今（2）日在總質詢也關心為公路新劃設標線爭議，建議苗栗縣政府在為公路新設左轉道路，建議設直行與轉彎輔助線。

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苗縣府交通工務處長古明弘表示，有些路段會劃設，目前較爭議路段有育英街、嘉盛街及國華路Y字型叉路口，縣府明天上午9點將邀苗市公所及地方民代會勘、改善。

苗栗縣政府最近施工改善福星街至國華路間1公里，新增7處偏心左轉車道，及人行道等配置，並於上月18日開始實施，惟實施以來，因廣大用路人不習慣，引發民怨。

地方人士抱怨，因為公路左轉車流不多，路口間距離非常短，且道路不寬，造成用路人無所適從，壓縮到車道空間，機車、汽車混合爭道，路旁設停車格，汽車駕駛開門上、下車，險象環生，致擦撞車禍頻傳。

有用路人在不到1公里路段，被後方車輛PO網檢舉違規6次，引發網友熱議。

苗栗警分局今天檢視PO文影像，查出違規地點係苗栗市為公路段（源林街至嘉盛街），駕駛人變換車道未使用方向燈及直行車占用轉彎車道各3次。

苗栗警分局指出，依據道路交通管理處罰條例規定，民眾檢舉同一輛汽車2以上違反該條例同一規定之行為，其違規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過一個路口以上，公路主管或警察機關以舉發一次為限。全案6次違規相隔雖未逾6分鐘，惟駕駛人分別經過3個不同路口，應分別舉發並處罰，將共開罰5400元。

由於5月18日至23日，已有18件違規被檢舉；苗栗警分局呼籲民眾駕車務必遵守交通規則及道路標誌標線號誌之指示，以免受罰。

苗栗市為公路新劃設左轉車道等，因用路人不習慣，擦撞車禍頻傳，引發民怨。（記者張勳騰攝）

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