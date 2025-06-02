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    檢舉汽車未禮讓斑馬線行人失敗 雄警解釋原因提4關鍵

    紅車未禮讓行人被檢舉。（讀者提供）

    紅車未禮讓行人被檢舉。（讀者提供）

    2025/06/02 14:08

    〔記者洪定宏／高雄報導〕外縣市民眾向高雄警方檢舉汽車不禮讓斑馬線行人，但因影片沒有行人入鏡，負責審查的左營分局判定「無法開罰」，警方提出4項檢舉關鍵條件，建議民眾留意。

    左營分局表示，博愛四路派出所日前接獲檢舉人到場詢問，指他在5月8日下午1點57分，在左營區博愛三路與大中二路口行人穿越道發現汽車未禮讓行人，員警告知檢舉方式後，檢舉人將資料上傳警政信箱，但所附的影片無行人入鏡，所以無法開罰。

    左營分局提出4項檢舉駕駛未禮讓行人的關鍵條件，首先畫面應同時包含行人與車輛，然後必須能判斷兩者距離不足3公尺，實務上以未跨越3條枕木紋為舉發基準，第三必須清楚攝錄車牌與明確標示違規時間、日期的事證，第四建議提供連續影像與原始數位檔案。

    檢舉人網路發文表示，放假到高雄玩，走過4個路口，都差點被轉彎車撞到，於是在之後過每個十字路口，都開著手機錄影，結果在下個路口綠燈過斑馬線時，「又快被這台完全沒有停的紅車撞到」，但提出檢舉後，影片要「由第三人拍攝」，「難道在高雄走在馬路上只能自求多福了嗎？」

    左營分局強調，將持續調閱現場路口監視器影像，如果發現明確違規事證，再依法開單舉發。

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