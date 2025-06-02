竹縣議員質疑員警對於檢舉魔人案件輕率開單 若申訴成功須懲戒

民進黨新竹縣議員吳傳地要求警方，對於不用心分辨民眾被檢舉事實就兀自開單卻被申訴成功的，應要有懲戒機制。（記者黃美珠攝）

2025/06/02 14:40

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨籍新竹縣議員何建樺、吳傳地質疑，有些檢舉案件出自「檢舉魔人」之手，畫面和訊息片段，而新竹縣基層員警分派到一定的「扣打」後要處理就逕自處理，不用心琢磨檢舉訊息是否真確，碰到民眾申訴還兩手一攤要6、70歲的老人家自己上網去申訴！同樣出身警界的吳傳地要求縣警局長宣介慈，如果員警輕率開單又被申訴成功，應該要有懲戒機制，避免執行公權力如此粗糙。

宣介慈說，員警收到檢舉，是要先審查相關的資料，必須要符合違規態樣才能開單。對於2名議員所說的問題，警局會內部加強檢討辦理，讓同仁知道要符合相關違規要件才能開出違規單，如果沒有縝密思考就開出且被民眾申訴成功者，偶發的同仁就是給予檢討或劣跡，如果是經常發生者就會給予行政懲處。

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宣介慈強調，不能因為員警中有人不認真工作，就造成機關形象受損，讓民眾對警方的服務工作打折扣。但她也強調，面對很多檢舉達人的檢舉，警方真的在處理上耗費了很多人力，只要符合法律程序、法律規定的檢舉，警方會依法依規處理，對於濫控、濫訴的（檢舉者），警方也會用社會秩序維護法來加以處理。

吳傳地說，警界碰到檢舉魔人所檢舉的案件，都分發下去要求基層開單。去年他就碰到有員警因為上級交辦開單而被申訴了。

他說，現在員警都很年輕，警界也早已沒有以前的「師徒制」傳承經驗。這起被申訴成功的案例，民眾被檢舉說雙黃線的道路上違規超車、沒有打方向燈且逆向行駛。前面2張罰單自然有道理，但是第3張逆向行駛的罰單，因為事發地在雙向各一線的道路上，既然已經違規超車了，超車時自然就會出現逆向行駛狀況。

吳傳地說，這樣的罰單員警也可以開出來？檢舉人不一定懂法律，但執法者包含派出所所長在內卻也不把關，警局應該責令督察單位針對這樣的罰單嚴加審核，不是檢舉就一定要開，要請檢舉人提供更多更明確的違規事實才開。所以為了讓員警能用更多的心思在這樣的行政文書上面，不要導致公權力這樣粗糙，他要求警局要對這樣的開單員警有明確的懲處機制。

何建樺補刀說，類似的狀況在湖口也有，更糟糕的是，被檢舉人拿著罰單去派出所申訴，結果員警冷漠地要求被檢舉人自行上網。他轟，1個6、70歲的老人家被檢舉魔人無端檢舉，向員警申訴被開罰單的委屈，卻反被要求自己上網，情何以堪。

宣介慈說，她也會要求各分局員警在服務鄉親的態度上面要有所精進。

民進黨新竹縣議員何建樺質疑員警面對檢舉魔人的檢舉就是開單，面對被檢舉人的申訴則是冷漠逕回「自己上網」。（記者黃美珠攝）

新竹縣警局長宣介慈強調，員警開單一定會依照具體的違規違法態樣開立，真的碰上檢舉魔人，必要時也會祭出社維法因應。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣議員何建樺、吳傳地要求警方針對各種交通亂象的檢舉，開單前務必查清違規事實。（記者黃美珠攝）

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