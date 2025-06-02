送貨員偷機車趴趴走 變造車號仍被逮搜出安毒

警方在松山區一帶逮捕李嫌及其女友，並搜出安非他命等違禁品。（記者陸運鋒翻攝）

2025/06/02 13:09

〔記者陸運鋒／台北報導〕送貨員李姓男子因自己的貨車送修，為貪圖一時方便，竟在台北市南港區偷走一台沒拔鑰匙的機車，甚至還變造車號趴趴走，警方獲報過濾多支監視器掌握李男行蹤，最後在松山區一帶逮捕李嫌及其女友，並搜出安非他命等違禁品，警方今說明此案。

南港警分局調查，58歲李嫌上個月因貨車送修，恰巧發現南港研究院路一台機車未拔鑰匙，便心生歹念將機車騎走，而陳姓車主牽車時，驚見愛車不翼而飛，連忙向警方報案。

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專案小組警方調閱多支監視器後，發現李嫌騎贓車期間，還異想天開使用黑色膠帶，將機車車牌英文字母「P」貼成「B」，以此掩人耳目躲避警方查緝，但最仍發現李嫌將贓車藏匿於松山區塔悠路一帶。

警方說，研判李嫌可能再返回騎走贓車，於是到現場埋伏，一見到李嫌及其鄭姓女友現身後隨即上前逮人，並從2人身上搜出安非他命0.37公克及吸食器等違禁品，警詢將2人分別依竊盜、偽造特種文書罪嫌及毒品危害防治條例移送台北地檢署偵辦。

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李嫌騎贓車期間使用黑色膠帶，將機車車牌英文字母「P」貼成「B」，以此掩人耳目躲避警方查緝。（記者陸運鋒翻攝）

警方在李嫌及其女友身上搜出毒品安非他命。（記者陸運鋒翻攝）

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