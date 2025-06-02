沒最慘只有更慘！3婦人被誘至緬甸逃回台 泣訴「每天活在恐懼中」

最先獲釋回台的胡婦現身泣訴：「每天都活在恐懼中，像是待宰的肥羊！」（資料照，記者許國楨攝）

2025/06/02 13:17

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〔記者許國楨／台中報導〕中部地區3名婦人，去年底被以「泰國賭場開分員」等高薪職缺為藉口誘騙出國，隨即被限制自由，押往緬甸苗瓦迪地區多個惡名昭彰的詐騙園區，淪為「行走的新台幣」，最後雖先後付贖或是因緣際會獲釋，但被拘禁期間長短不一，境遇也不同，只能以「沒最慘只有更慘」形容。

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刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲一個人口販運集團，案由起因則是，該集團專挑資訊封閉中老年人下手，中部地區這3名婦人正是慘遭騙出國的被害人，以招待旅遊為誘餌，招攬到泰國後送緬甸拘禁，因沒有詐騙能力產值，即軟硬兼施要求付贖金，因此請家人透過各種管道付清贖金才獲釋逃回台灣，形同跨國擄人勒贖。

據了解，52歲陳婦、58歲胡婦及62歲沈婦，去年12月初在機場集合，原以為是免費旅遊兼打工的好差事，卻在抵達泰國曼谷後，護照立刻被收走，遭持槍分子載往緬甸苗瓦迪詐騙園區，3人分別被囚禁在有鐵門深鎖的房舍，生活被嚴格管控，甚至被迫拍攝護照及家人聯絡方式，淪為詐騙集團的籌碼。

因年紀大或不願配合，3人在詐騙園區工作成效不佳，結果被「成本價」標上30萬元至60萬元不等的贖金，威脅要被活埋、賣血甚至送去賣器官，胡婦家屬最先籌到40萬元，她得以在18天後獲釋最先回台，她現身泣訴：「每天都活在恐懼中，像是待宰的肥羊！」

而陳婦的遭遇更慘，因家屬擔心是詐騙手法遲遲不敢付款，最後多方查證後才匯出65萬元，陳婦被放出來卻遭詐團丟包在泰國街頭，孤身一人，步行至當地好心人車上，才輾轉向泰國警方求援，最終在台灣駐泰單位協助下，元月2日才搭機返台，結束長達一個月的夢魘，境遇比胡婦還慘，令人不堪回首。

但最令人心酸的還是沈婦，由於年齡較大、打字速度不符合需求，加上堅持不肯進入詐騙園區，讓她成了「難以轉賣的貨品」，最後被棄置在「兵站待賣區」等待下個買主，前後長達100天，身陷生死未卜的恐懼，所幸在兵站遇到台灣商演歌手「小翁立友」陳康岳，搭上逃脫的末班車，得以在3月14日同機返台。

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