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    23歲墨西哥男綠島戲水失蹤 親友懸賞150萬：堅信他還活著

    23歲墨西哥籍男子在綠島大白沙海灘附近戲水時失蹤，親友急Po協尋啟事希望大家協助。（本報合成，擷取自就是愛綠島/臉書）

    23歲墨西哥籍男子在綠島大白沙海灘附近戲水時失蹤，親友急Po協尋啟事希望大家協助。（本報合成，擷取自就是愛綠島/臉書）

    2025/06/02 13:30

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    綠島大白沙海域傳戲水意外 23歲墨西哥遊客失聯

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕端午連假首日（5月30日），台東綠島發生外籍遊客失蹤事件，一名23歲墨西哥籍男子Diego Dorantes Sanchez在大白沙海灘附近戲水時失聯，至今下落不明。家屬與親友透過社群廣發協尋訊息，更懸賞高達5萬美元（約新台幣150萬元）。

    當日上午11時左右，Diego與兩名外籍友人前往綠島大白沙海灘玩水，不料卻突然失聯。儘管同行者事後自行搜尋，始終未果，最終於下午報警，並在1時48分通報岸巡找人，並出動空勤與船艦海空同步搜索。

    Diego失蹤消息迅速傳回國外，引發親友關注。一名自稱是他高中同學的Rachel Leung，6月1日清晨在臉書社團「就是愛綠島」發布協尋文，指出Diego是一名經驗豐富的童軍，身體強壯、意志堅定，擁有野外生存能力，「我們堅信他還活著」。

    協尋啟事表示，Diego身高約172cm，深棕色皮膚，黑色短捲髮、棕色眼睛，背上有仙人掌紋身，失蹤時穿著黑色短褲，佩戴銀色金屬Casio手錶。推測Diego可能因海流漂往日本沖繩縣的八重山群島，特別是與那國島、石垣島或其他周邊海域，他的家人願意提供5萬美元的懸賞，給予任何發現他（活著）或協助他安全歸來的人。

    Rachel Leung表示，Diego朋友圈裡看得懂中文的人很少，大部分都在北美地區，大家如果看新聞或者親戚朋友之間有任何關於Diego的消息可以私訊她，或者直接聯絡通告上面的號碼或電郵地址。此外，Diego的家人已經快到台灣，如果有人懂英文或西班牙文可以幫忙翻譯，也請聯絡。

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