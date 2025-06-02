警在車內查獲大麻花瓶罐 追出嘉義縣市大麻花種植場

30歲李男承租嘉義市透天厝及嘉義縣中埔鄉農地，打造大麻種植場。（警方提供）

2025/06/02 12:46

〔記者王善嬿／嘉義報導〕30歲李姓男子有種植果樹經驗，夥同翁姓男子自泰國私運進口大麻種子，承租嘉義市透天厝及嘉義縣中埔農地，打造大麻種植場，今年3月李男開車遇到警方擴大臨檢攔查，被警察眼尖發現男子車上放有一株大麻花，循線查獲，依法移送嘉義地檢署。嘉檢近日偵查終結，依違反毒品危害防制法罪嫌起訴李男。翁男涉犯製造第二級毒品罪嫌，另案偵辦。

嘉義縣警察局民雄分局今年3月間，執行擴大臨檢勤務，攔查李姓男子車輛，副分局長林乙皓正在場督導，眼尖發現李男的汽車扶手旁，放有一罐裝有大麻花的玻璃瓶，李男一度辯稱是「檳榔花」混淆，遭警方當場戳破。

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民雄分局成立專案小組，報請嘉檢檢察官江炳勳指揮循線偵辦，檢警調查，李男與翁男去年12月9日搭機到泰國，以5000元價格買了5包大麻種子，每包2至3顆，就夾帶於行李中私運進口來台。

李男因有種植果樹等務農經驗，並上網自學栽種、製造大麻等相關技術，承租嘉義市西區透天厝栽培種子成長至幼苗，約1個月後再移植至中埔農地換盆，待大麻成株開花後，裁剪大麻花製成大麻，透過通訊軟體Facetime，透過謝姓男子，販售第二級毒品大麻3公克給賴姓買家，收取3000元價金。

今年3月27日晚間8點許，李男駕車行經嘉義縣民雄鄉遭警方臨檢攔查，警方在其車上、嘉義縣市大麻種植場，查獲大麻植株101株、大麻乾株4株、大麻花及大麻花成品等，嘉檢偵結，依違反毒品危害防制條例起訴李男。

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李男在車上放置裝有大麻花的瓶罐，被臨檢員警眼尖發現查獲。（警方提供）

警方在李男與翁男打造的嘉義縣市種植場，查獲大麻花等毒品。（警方提供）

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