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    俄羅斯科技男來台「碰瓷」？ 連撞3車驚險畫面曝光

    俄羅斯男意圖衝上馬路撞車。（翻攝自WoWtchout─地圖型行車影像分享平台）

    俄羅斯男意圖衝上馬路撞車。（翻攝自WoWtchout─地圖型行車影像分享平台）

    2025/06/02 12:21

    〔記者姚岳宏／台北報導〕有民眾駕車行經台北市北安路時，突然有名外籍男子從馬路邊衝到他車前，幸好駕駛緊急剎車未釀成意外，駕駛昨天將這段行車紀錄器PO網，由於畫面看起來很像「碰瓷」，引發網友議論，當時警方獲報到場，將該名俄羅斯籍男子帶回警局報護管束，並通知他同事協助送往醫院治療。

    警方調查，43歲俄羅斯籍男子是科技專業人士，5月下旬來台參加台北國際電腦展，住在大直五星級飯店，在警方到場前，已試圖衝撞2輛公車及1輛轎車，幸好台灣近來推行「禮讓行人」初有成效，駕駛遠遠看到路邊有人皆減速慢行，所以都來的及緊急剎車，未釀意外。

    據他同事透露，俄羅斯男來台參加電腦展，但近來情緒低落，舉止開始異常，當天他獨自離開大直飯店，走了1公里多到北安路，卻不明原因想要衝到馬路上想撞車。

    北市中山警分局表示，大直派出所5月22日10時許獲報，明水路與北安路口有外籍男子於路中亂竄，為免發生危難，隨即派員趕赴現場查處。

    警方到場了解，該俄羅斯籍男子疑似因情緒低落，試圖衝向馬路來往車輛，但非碰瓷，為免影響路上人車及該男安全，遂將他保護管束帶返派出所，另通報救護人員至所初步包紮、診療後，後續由救護人員送醫診治，警方並通知該男在台同事到院陪同照料。

    俄羅斯男意圖衝上馬路撞車。（翻攝自WoWtchout─地圖型行車影像分享平台）

    俄羅斯男意圖衝上馬路撞車。（翻攝自WoWtchout─地圖型行車影像分享平台）

    俄羅斯男失敗離開。（翻攝自WoWtchout─地圖型行車影像分享平台）

    俄羅斯男失敗離開。（翻攝自WoWtchout─地圖型行車影像分享平台）

    警方到場制止。（圖由警方提供）

    警方到場制止。（圖由警方提供）

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