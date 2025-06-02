出租空地被倒廢棄物 台南地主虧大了花數百萬清除

不肖業者常以人頭名義承租閒置廠房或空地，藉機非法棄置大量廢棄物後逃逸無蹤，導致土地所有人或使用人遭受牽連。（南市環保局提供）

2025/06/02 11:56

〔記者蔡文居／台南報導〕近年來，常有不肖業者以人頭名義承租閒置廠房或空地，藉機非法棄置大量廢棄物後逃逸無蹤，導致土地所有人或使用人遭受牽連，不僅可能觸法，還需自費負擔高額清理費用。台南市西港區一名地主自認倒楣，花了數百萬元進行清理作業，歷時1年才完成。

南市環保局表示，一名王姓嫌犯在西港租用一塊土地，向地主謊稱正在辦理廢棄物處理相關許可，實際卻非法堆置大量廢裝潢木板及廢木材等廢棄物。事後王嫌拒絕清理，環保局依法移送強制執行，然而土地復原責任最終落在地主身上，只能無奈自掏腰包，耗資數百萬元進行清理作業，歷時1年才完成。目前地主已提送改善完成報告，正審查中，待環保局完成驗證後，該土地即可解除列管。

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環保局表示，依廢棄物清理法規定，未經主管機關許可，將土地或廠房提供作為回填或堆置廢棄物之用，最重可處5年以下有期徒刑，並得併科最高1500萬元罰金。若因重大過失導致土地被非法棄置廢棄物，且無法追究行為人責任時，土地使用人仍須負起清除處理責任。

為避免因疏忽而背負清除責任，環保局建議，土地所有人、管理人或使用人應設置圍籬、監視器等防護設施，定期巡查土地使用情況，並做好管理紀錄。若將土地或廠房出租，應要求承租人遵守相關環保法規，並提供相關許可證明，以保障雙方權益。

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