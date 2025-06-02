牙痛看診不滿要現場排隊 男嗆櫃台「叫人抓去強姦」 被判拘役30天

新北地院近日審結，依恐嚇危害安全罪，判萬男拘役30日。（記者吳昇儒翻攝）

2025/06/02 11:52

〔記者吳昇儒／新北報導〕男子萬啓能去年6月20日上午因為牙痛，跑到新北市某牙醫診所看診，但因未預約，必須在現場等候。萬男隨即離去，又於同日下午前往診所想要看診，被櫃台人員要求需在場等候，竟心生不滿，恫稱：「你信不信你下班去吃晚飯，我叫人給你抓去強姦」，嚇得櫃台人員報警處理。新北地院近日審結，依恐嚇危害安全罪，判萬男拘役30日。

檢警調查，萬男因為牙痛跑到牙醫診所看診，上午得知沒有預約的患者需現場候診時，不願等候，當場離去；下午又返回診所就醫時，又得知相同結果，竟將怒氣發在櫃台人員身上，恫稱：「你信不信你下班去吃晚飯，我叫人給你抓去強姦」，讓櫃台人員心生畏懼。

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檢察官偵訊後，認定萬男的出言恐嚇牙醫診所櫃台人員的行為，已經涉犯恐嚇危害安全罪，依法將他起訴。

法官審理時，萬男承認有到牙醫診所求診，但否認有恐害危害安全犯行，表示自己並不記得有說過這些話等語，為自己辯解。

法官調閱診所監視器及相關譯文與被害人說法，認定萬男確實有恐嚇行為，故依恐害危害安全罪，判他拘役30日，得易科罰金3萬元。

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