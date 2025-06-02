「泰國賭場開分員」職缺成餌！3婦出國淪豬仔 人口販運集團落網

張姓主嫌被拘提到案。（警方提供）

2025/06/02 11:31

〔記者許國楨／台中報導〕中部地區陳姓等3名婦人被詐團以到泰國賭場工作、可領高薪為由誘騙出國，結果竟是被持槍武裝分子拘禁在緬甸詐騙園區，因3人沒有「產值」，歹徒轉向台灣家屬勒贖金錢才獲釋，刑事局中部打擊犯罪中心近期收網，陸續逮捕負責居間牽線或仲介的張姓主嫌等5人，詢後依人口販運等罪嫌送辦。

刑事局中打第六隊長詹明佳今天說明案情指出，去年底陸續發現中部地區有民眾遭誘騙前往東南亞工作後，行蹤不明，經製作返台被害人筆錄及調閱相關資料，發現確實有不法集團涉嫌人口販運及詐騙國人出國事證，立即報請台中地檢署檢察官戴旻諺指揮，會同台南市刑大、新營分局、台中市第二分局等單位組成專案小組。

請繼續往下閱讀...

檢警調查發現，張姓男子（25歲）透過網路軟體Telegram，結合朱姓女子（53歲）及沈姓男子（43歲）等共犯招攬被害人，並以「泰國賭場開分員」高薪職缺為藉口，成功誘騙年齡介於52歲至62歲的陳姓、胡姓、沈姓3名婦人出國，去年10月間3人一抵泰國即被限制自由，收取護照，押往緬甸苗瓦迪地區多個惡名昭彰的詐騙園區。

期間3人被持槍武分子控制囚禁，強迫從事詐騙工作，但3人因年紀關係或因不願配合，在機房內的工作成效不佳，張男等人再向3人在台親友勒贖金錢，其中陳婦、胡婦家人分別交付65萬元、40萬元才先後獲釋，至於沈婦未付贖款，另由刑事局國際科救援，今年3月間自泰國搭機返台，當時歌手「小翁立友」陳康岳也是搭乘同班機返台。

專案小組經數月蒐證，確認張男等人涉有重嫌，今年2月24日、3月27日到台中、彰化等地搜索，查獲張男等5人到案，查扣現金1萬8800元、手機、筆電、金融卡、存摺、健保卡、自然人憑證等贓證物，詢後依人口販運、詐欺等罪移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後命張以5萬元交保，其餘涉案人以3萬元交保候傳。

刑事局呼籲，切勿輕信友人或是網路求職推薦，宣稱東南亞地區等海外高薪職缺、工作內容輕鬆、包吃包住等話術，應確實查核訊息來源及內容真偽，切勿抱持僥倖心態赴海外從事不法行為，以免觸犯當地國家法律或遭騙受困海外，不僅可能喪失人身自由，危及個人安全，更須付出大筆金錢，切莫因一時的輕率選擇而將大好人生蒙上陰影。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

被害人遭海外工作詐騙流程示意圖。（警方提供）

警方陸續逮捕負責居間牽線或仲介的張姓主嫌等5人。（警方提供）

警方陸續逮捕負責居間牽線或仲介的張姓主嫌等5人。（警方提供）

警方查扣的贓證物。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法