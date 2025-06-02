消防法修正條文及子法發布施行 消防署長：強化消防公安及保障

消防署今說明「消防法部分條文修正及相關子法」，消防署長蕭煥章表示，消防法部分條文修正案經總統於去年11月29日公布，消防署隨即展開子法研修工作，今年6月1日與消防法修正條文同步生效。（記者陸運鋒攝）

2025/06/02 12:00

〔記者陸運鋒／新北報導〕消防署今天舉辦記者會說明「消防法部分條文修正及相關子法」，消防署長蕭煥章表示，消防法部分條文修正案經總統於去年11月29日公布，消防署隨即展開子法研修工作，並於今年5月19日完成法規預告作業，6月1日與消防法修正條文同步生效，從法制面到執行面，確實提供消防人員最完善的安全保障。

消防署表示，消防法總計增修24個條文，後續需配合修訂6項子法及公告，針對公安部分，訂定「一定規模以上之實驗室或倉庫之公告」、「危害性之化學品範圍、項目與危害風險標示板之等級、內容、顏色、大小及設置位置等事項之公告」，以強化消防人員救災時獲取必要搶救資訊及搶救行動方案規劃。

請繼續往下閱讀...

消防署指出，在職安面向，因應消防法規範中央主管機關需召開諮詢會以針對消防職安相關政策提供建議、各消防機關應設置專責單位及人員、以及辦理特定與臨時健康檢查，故訂定｢消防人員職務安全衛生諮詢會設置辦法」、｢消防人員安全衛生教育訓練實施規則」、｢消防法第二十五條之六第一項特定與臨時健康檢查項目及方式」以及修正｢災害事故調查會設置辦法」。

消防署強調，為全方面強化消防執行職務安全與權益，除透過法制面規範，亦依據行政院核定之「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」，自114年至118年投入11億餘元，協助地方建置職安專家學者輔助團隊、購置後勤補給車及辦理健康檢查等事項。

消防署表示，將於今年6月20日辦理感恩音樂會，秉持「不迴避真相，亦不被遺忘」的初心，追思已逝消防員，期望除透過中程計畫補助裝備器材強化救災量能、建立職安滾動檢討運作機制外，並由下而上全體消防人員均能根植安全意識，型塑「消防安全文化」，讓消防人員的安全及健康實質體現，確實保障消防人員安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法