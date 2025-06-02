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    首頁　>　社會

    三峽車禍協助求償 侯友宜：結合民間團體還給家屬、受害者公道

    新北市三峽區發生重大車禍，連肇事駕駛余文正在內共造成4死11傷。新北市長侯友宜表示，會跟民間團體結合，市政府會全力以赴來幫助受害者家屬，還給受害者與家屬公道。 （記者俞肇福攝）

    新北市三峽區發生重大車禍，連肇事駕駛余文正在內共造成4死11傷。新北市長侯友宜表示，會跟民間團體結合，市政府會全力以赴來幫助受害者家屬，還給受害者與家屬公道。 （記者俞肇福攝）

    2025/06/02 11:25

    〔記者俞肇福／新北報導〕新北市三峽區北大國小校門附近的通學巷5月19日發生重大車禍，共造成連肇事駕駛余文正在內共4死11傷。新北市長侯友宜表示，會跟民間團體結合，市政府會全力以赴來幫助受害者家屬，還給受害者與家屬公道。

    侯友宜今天早上視察新北市汐止秀峰高中校舍改建工程時，被媒體詢問有關三峽重大車禍駕駛余文正於5月31日因為多重器官衰竭不治死亡，外界關心新北市政府如何協助求償，侯友宜做了上述表示。

    侯友宜表示，市府有建立每個家庭的單一窗口，不管是在法制、社會跟教育，以及後續的求償，跟民間團體合作，全力來幫助家屬，希望能夠給家屬、受害者一個公道，會全力以赴。

    侯友宜在日前曾說，新北市政府在第一時間就立即啟動了假扣押，同時也責成警察單位、檢察官，就事實來做調查，調查事實的腳步絕對不能停歇，要給所有的受害者一個公道，自己也要求檢察機關，在調查告一段落的時候，要對外說明，讓被害者知道真正的真相是什麼。

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