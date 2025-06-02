10歲到80歲都被害！台南惡狼判刑14年定讞

最高法院。（記者張文川攝）

2025/06/02 11:17

〔記者張文川／台北報導〕台南市陳姓男子，過去曾犯7次持凶器隨機傷害或性侵10歲至18歲的年輕女性與幼女，去年8月他再拿菜刀性侵逾80歲的女鄰居還拍過程照片，法院痛斥他從10歲至80歲女性都下手，手段殘忍無人性，地方居民也惶惶不安、集體遞送陳情書，受害老婦要求判死刑，一審、二審皆依攜帶凶器強制性交並為照相罪，判處14年徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，陳男於2024年8月21日上午8時許，向80多歲的女鄰居表示，他家收到她的信件、想要交給她，老婦信以為真、跟陳男前往，一進陳家門，陳男就拿出菜刀脅迫她進屋。

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老婦想走，陳拿菜刀背敲打老婦頭部威嚇，老婦抱住門口廊柱、不斷大喊「救命」，仍遭陳持菜刀壓制、在門口性侵得逞。

陳再持刀強迫老婦進屋、脫光她衣物，在地上邊吻老婦再次性侵得逞，甚至拿手機拍下性侵性影像。

里長當日查覺老婦未出現在應出席的聚會，到她住處關心，才知婦人遭性侵、身心受創，將她送醫並驗傷提告。

警方逮獲陳嫌，檢方認定陳的前後供述不一，一再狡辯，且老婦衣物、身上都採驗到陳的DNA，事證明確起訴。

法官調查，陳男從1979年起，即陸續有7次性侵前科，利用駕駛贓車持水果刀、西瓜刀、鐮刀、菜刀及鐵棍等凶器，以剝奪行動自由等手段，脅迫10歲至18歲的女童或少女性侵並私行拘禁，手段殘忍、無人性，致受害人與家庭身心難以磨滅的痛苦，素行極端不佳。

受害老婦希望法院判陳男死刑，別再放出來害人；里長也向法院遞六里的陳情信說陳男多次性侵犯行，危害鄉里，造成鄉民惶惶不安，請求法官從重量刑。

一審台南地院依加重強制性交罪判處陳男14年徒刑，二審、三審皆維持原判，全案定讞。

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