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    首頁　>　社會

    就差1秒！幼童衝馬路差點撞車 駕駛嚇破膽

    幼童突然衝到馬路上，駕駛重踩煞車停住，當場嚇破膽。（圖由民眾提供）

    幼童突然衝到馬路上，駕駛重踩煞車停住，當場嚇破膽。（圖由民眾提供）

    2025/06/02 10:43

    〔記者湯世名／彰化報導〕就差1秒！彰化縣秀水鄉5月31日晚間出現驚險一幕，1輛轎車行經彰水路時，路邊突然有1名幼童衝到馬路上，駕駛發現立即重踩煞車，家長也跟著衝出抓住幼童，並頻向駕駛說「歹勢！歹勢！」駕駛已經嚇破膽說不出話來。駕駛今天指出，還好當時沒恍神，否則後果不堪設想。

    駕駛指出，前晚8點多他開車行經秀水鄉彰水路時，突然從路邊衝出1名幼童，直接衝到馬路上，他發現後立即重踩煞車，整輛車急停，幼童也被跟著衝出來的家屬一把抓回，還頻向他道歉，當下他已經被幼童的舉止給嚇得說不出話來；就差1秒鐘就撞上，萬一不幸撞上幼童，真不知責任要算誰的。

    鹿港鎮5月9日傍晚就曾發生1名男童突然衝出要到道路對面，剛好1輛廂型車行經，男童當場被撞飛，頭部受傷送醫，所幸無生命危險；秀水鄉又出現幼童衝出馬路險些被撞，影片PO上網後引發網友熱議，「這樣衝過馬路，大人都沒顧好，萬一發生事故家長難辭其咎」；另有網友認為，「這種類似事件從來都不會停止發生，家長靠勢害死多少小生命，這不會是最後一次，倒楣的都是駕駛。」

    幼童突然衝到馬路上，轎車只差1秒鐘就撞上，驚險萬分。（圖由民眾提供）

    幼童突然衝到馬路上，轎車只差1秒鐘就撞上，驚險萬分。（圖由民眾提供）

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