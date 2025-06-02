男騎士倒地、後方女騎士煞不及摔車亡 逆轉判刑原因曝光

林男騎車自摔，導致後方女騎士摔死，被高雄高分院改判有罪。（記者鮑建信攝）

2025/06/02 10:40

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市林姓騎士無照摔車，人身橫躺在慢車道，後方女騎士煞車不及，偏移閃避而摔車身亡，高等法院高雄分院審理後大逆轉，認定他阻礙後車通行，依過失致死罪，改判易科刑5月。

檢方指出，2021年6月19日下午，駕照被吊扣的林男，騎車行經苓雅區凱旋3路，因超速失控倒地，人身橫倒於慢車道上，機車滑行右倒於快慢車道分隔線上。

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此時，後方郭姓女騎士同樣超速，且未注意車前路況，煞車不及，並急向左側偏移閃避而摔倒，經送醫急救，延至2023年1月間死亡，林男被依涉嫌過失致死罪提起公訴。

林男應訊指稱，他是直行騎車，沒有左右偏駛，被後面追撞，否認有過失等語。

高雄地院開庭調查，鑑定報告無法認定林男超速，也無證據顯示他因自身過失自摔而影響後方來車行進。況且，無照駕駛為行政管理範圍，與過失責任沒有必然關係，判決無罪，但檢方不服上訴。

高雄高分院卻有不同看法，認為林男自摔後，人躺在慢車道上，機車則在快慢車道分隔線上，嚴重阻礙後方來車，與郭女身亡有因果關係，改判有期徒刑5月，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

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