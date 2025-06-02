暗槓銷毀私菸 高雄岡山焚化廠3員工吐百萬贓款獲緩刑

高雄市岡山垃圾焚化廠3名吊車操作員，代操銷毀私菸，暗槓銷毀違規菸品私自販售。（資料照）

2025/06/02 10:20

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市岡山垃圾焚化廠3名吊車操作員，代操銷毀私菸，竊取銷毀違規菸品私自販售，合計107萬餘元轉賣給涂姓攤商，將過期、發霉香菸轉賣不知情民眾。4人坦承犯行繳回犯罪所得，橋頭地方法院依竊取公有財物、及贓物罪判處1年1至1年8月不等刑度，均獲緩刑3至4年不等，可上訴。

高市府執行菸酒稽查及取締業務，由環保局負責銷毀沒收違規菸品，前年初市府環保局接獲線報，指台南善化牛墟市場有人販賣從「焚化爐流出」的低價菸品，報請廉檢追查。

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追查發現，焚化廠疑似操作吊車銷毀菸品的過程出現漏洞，針對負責吊夾待銷毀香菸的蘇姓、楊姓及曾姓吊車操作員，發動搜索傳喚到案。經查，他們從2022年至2023年2月間，利用輪值操作吊車之機會，先分批夾取違規菸品並放置監視器無法錄攝之投料口平台周邊，再趁廠區內員工較少之深夜或凌晨等值班空檔或非值班時段，進入該平台竊取違規菸品並搬運至吊車操作室等地囤放。

菸品包括馬甲香菸、ASTRO、TEX（藍）、YS、長壽等品牌，累積一定數量後，再協力將竊取之違規菸品，由蘇男至台南市善化區之牛墟市集找尋買家，與涂姓攤商接頭，由於菸品來源不明且多已過期、發霉，涂以每箱6000元價格整批收購，涂再以一條香菸平均200元之價格出售牟利。

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