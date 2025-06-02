警營救受困國道幼幼喵星人 播貓叫、拿肉條還遭咬傷掛彩

新北市警三重分局獲報，一隻幼貓受困中山高三重交流道草叢，不斷想衝出，恐釀車禍及路殺，厚德派出所警力到場，年輕警員以貓叫聲及零食肉條，成功誘捕幼貓，化解一場虛驚。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/02 10:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕用路人深夜途經中山高三重交流道，不斷聽見貓叫聲、還看見幼貓想衝出吃車道，險象環生，三重警分局獲報，厚德所長廖咸浩帶隊前往，機警年輕警員到分隔島草叢搜尋發現，但誘捕失敗，靈機一動用手機撥放貓叫聲、請同事支援貓咪寵物肉條，期間還遭幼貓咬傷掛彩，忍痛誘捕，化解幼貓路殺及交安隱憂。

新北市警三重分局1日深夜11時20分許獲報，指稱三重交流道疑似一隻幼貓困在中山高三重交流道分隔島草叢，且好幾次衝向車道，擔心行車安全及貓咪安危，請求警方到場協助。

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厚德派出所獲報，所長廖廷浩與所內員警趕到場查看，發現幼貓在三重交流道南北向中間分隔島逃竄，多次想衝向車道，警方為免國道高速車流因閃貓，衍生交通事故，也威脅幼貓安全，員警在草叢誘捕幼貓，因幼貓怕生緊張，躲入草堆深處遲遲不敢出來。

此時員警靈機一動，利用手機播放貓叫聲，及先前準備貓咪零食條，雙管齊下引誘受困幼貓，經過約半小時的努力，幼貓終於緩緩朝外面移動，員警見機不可失，一口氣把貓咪抓起來，成功解除危機；員警於抓捕貓咪時遭咬傷手指，所幸到院注射破傷風疫苗，已無大礙。

三重分局表示，員警為了防止幼貓遭受驚嚇衝向車道造成用路人及幼貓危險，故當下捕獲貓後先將牠帶返派出所，並通報動保處協助安置，讓整起案件圓滿落幕。

新北市警三重分局獲報，一隻幼貓受困中山高三重交流道草叢，不斷想衝出，恐釀車禍及路殺，厚德派出所警力到場，年輕警員以貓叫聲及零食肉條，成功誘捕幼貓，化解一場虛驚。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警三重分局獲報，一隻幼貓受困中山高三重交流道草叢，不斷想衝出，恐釀車禍及路殺，厚德派出所警力到場，年輕警員以貓叫聲及零食肉條，成功誘捕幼貓，化解一場虛驚。（記者吳仁捷翻攝）

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