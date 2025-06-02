淡水清水祖師遶境驚見「行動火藥庫」 2車違法載運600公斤煙火

新北市淡水清水祖師遶境期間，警方查獲恐釀成重大公安事故的行動火藥庫。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/02 10:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水清水祖師遶境於端午連假登場，全淡水湧入1萬5千名陣頭、宮廟人員，淡水警分局出動警力沿途維安，不僅事先與宮廟簽備忘錄，全力約制暴力影響宗教盛事，警方也會同消防單位，查獲混在陣頭中的兩輛煙火車，共儲放超過0.6噸的煙火，及時查獲行動火藥庫，及時遏止重大公安意外發生。

淡水清水祖師遶境於端午連假登場，沿途信眾設紅壇香案虔誠參拜，陣頭表演、放鞭炮增添熱鬧氣氛；但眼尖員警在遶境車龍中，發現某宮廟隨行2輛小貨車，違規載運大量爆竹煙火，隨即通知消防單位到場檢視，確認分別裝載382公斤、236公斤，共達0.6噸的爆竹煙火，儼然是行動火藥庫，且在高溫下，隨時可能引爆。

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由於超過法定儲存上限，警方當場依「道路交通管理處罰條例」舉發，消防員依違反「爆竹煙火管理條例」，最高處以30萬元以下罰鍰，當場逕予沒入水銷。

淡水警分局長彭正中表示，維持遶境安全，不讓暴力介入，是警方職責，會同消防查獲行動火藥庫，及時遏止重大公安發生，警方有感高溫嚴酷環境，提供補給站供員警補充體力，更成為支持第一線警力暖心堡壘，讓祈福遶境順利圓滿落幕，庇佑信眾和遊客。

新北市淡水清水祖師遶境期間，警方查獲恐釀成重大公安事故的行動火藥庫。（記者吳仁捷翻攝）

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