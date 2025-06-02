自認酒駕絕緣體？警提醒「隱形風險」小心掉進這些陷阱

警方強力取締酒後駕車。（警方提供）

2025/06/02 10:03

〔記者許國楨／台中報導〕民眾對酒後駕車深惡痛絕，自認與酒駕絕緣，卻可能在不知不覺中誤觸法網，像是「隔日醉」、酒後騎乘微型電動二輪車或自行車，甚至食用提神藥酒、含酒料理或高酒精甜品等，都可能導致酒測值超標，台中市第三分局近期接連查獲多起酒駕案件，顯示仍有民眾小覷了酒精對自己的影響力，不得不慎。

第三分局今天列舉多起案例指出，立德派出所員警日前深夜近12時執行臨檢勤務時，攔查一名王姓男子（47歲），發現其酒測值超標，王男對結果感到錯愕，經了解，其距離上一次飲酒已逾15小時，原以為酒精早已代謝完全，才放心上路，沒想到仍因殘留酒精超標而觸法。

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此次不僅車輛當場被拖吊、牌照遭扣，還得面臨罰鍰與駕照吊扣處分，事後懊悔不已。另起案件則發生於晚間7點多，勤工派出所員警執行交通稽查勤務時，發現一輛微型電動二輪車行駛不穩，上前關心，發現45歲羅姓男子身上滿是酒氣，羅男坦言稍早出門買晚餐時遇見朋友，盛情難卻之下喝了一杯啤酒。而羅男因擔心遭移送地檢署，當員警依法說明酒測規定後，他仍拒絕受測，最終依法製單告發並將車輛移置保管。

此外，東區分駐所員警於上午時段巡經東區復興路與自由一街時，發現一輛搖搖晃晃的機車，攔查後聞到該名57歲陳姓男子身上傳來一股酒氣，經實施酒精檢測，果然酒測值超過標準。

據悉，陳男稍早在附近巧遇友人，聊天過程禁不住友人邀請，喝下少量「明天的氣力」保力達提神藥酒，未料會引來警方注意，不慎觸法。

第三分局提醒，民眾酒後切勿駕駛任何交通工具，無論是汽車、機車、自行車或微型電動二輪車，皆受法律規範，飲酒後應選擇代駕、計程車或大眾運輸返家，避免心存僥倖；若前一晚飲酒時間過晚或攝取過量酒精，應充分休息，視個人體質狀況確認酒精完全代謝，避免「隔日醉」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

羅男選擇拒測。（警方提供）

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