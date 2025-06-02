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    台東婦人聚餐後失聯 卑南大圳內尋獲遺體

    搜救人員沿大圳尋找，最後在草叢邊發現婦人。（民眾提供）

    搜救人員沿大圳尋找，最後在草叢邊發現婦人。（民眾提供）

    2025/06/02 09:59

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市發生一起失足落水死亡意外，一名年約60歲林姓婦人，前天晚上參加員工聚餐後失聯，警方調閱監視器發現，婦人疑似跌入卑南大圳，昨晚請農水署將水閘門關閉，讓大圳水位下降後，救難人員在大圳內發現婦人遺體，疑似酒後失足落水，確切死因仍待調查釐清。

    這起落水意外發生在前天晚上，60歲林姓婦人參加檳榔攤的員工聚餐後，隔天沒去上班，家屬也找不到人，立刻報案協尋，警方調閱大量路口監視器，總算找到林姓婦人失蹤位置，還在現場發現死者的一只鞋子，婦人親友研判她可能失足落水。

    附近店家與搜尋人員、親友調閱監視器發現，婦人疑似酒後爬過大圳旁的欄杆並坐在岸邊便突然往後仰，跌入一旁的卑南大圳內，見到監視器這一幕的親友推測是突然的暈眩造成，也因此將搜尋重點放在大圳中，並聯絡農水署關閉上游閘門協助搜尋。

    大批警義消拿著手電筒尋找了兩個小時，朝水閘門方向照明，此時的水位已下降了近2公尺，最後義消在靠近中興路一帶的水圳中先發現失蹤婦人的鞋子，接著則在一處草叢旁發現婦人遺體趴伏水中，由於當地水勢湍急，婦人漂流了3、4公里後卡在草叢中才未再往下流去。

    難過的家屬見到婦人遺體泣不成聲，又急又難過，便打算跳入水裡，被救護人員及時阻止，由於婦人在南王里一帶失蹤多日，最後還漂流約3、4公里，當地里長、義消已協尋多時，雖最終見到不幸結果，但也讓婦人能交回家人手中、有所歸處，只是婦人並未留下遺書，屍體目前先交由警方採證鑑視，確切死因仍待警方調查釐清。

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