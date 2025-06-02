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    家產糾紛濺血！ 台中五權夜市醉兄持斧砍弟

    清水區五權夜市。（民眾提供）

    清水區五權夜市。（民眾提供）

    2025/06/02 09:57

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區五權夜市昨晚驚傳兄弟鬩牆，哥哥酒後持斧頭砍殺弟弟事件！弟弟被砍得頭破血流，幸無生命危險；警方獲報到場壓制哥哥，2人皆受傷，被送往醫院治療，警方隨後展開偵訊，依殺人未遂將行兇的王男移送。據了解，王姓兇嫌與弟弟因家產問題不睦，經常產生紛爭。

    這起事故發生在昨天晚上10點50分左右，當時接近五權夜市打烊時間，不少攤販陸續收攤，僅部分民眾在夜市逗留，兇嫌突持斧頭，衝進夜市，朝正在逛夜市的親弟弟猛砍，導致他頭部受傷濺血。在場攤商及民眾見狀，多人上前協力制止，壓制兇嫌，隨後報警逮人，因2人皆受傷，由消防人員送醫。

    台中市消防局表示，昨天晚上10點50分左右，獲報清水區五權夜市有民眾發生糾紛，造成2人受傷，立即派遣清水及沙鹿分隊2車5人前往救護，其中，弟弟後腦、左臉頰及左手臂多處撕裂傷、意識清楚，經給予必要急救處置後送往梧棲童綜合醫院；哥哥右腳撕裂傷及全身擦挫傷、意識清楚，給予必要急救處置後送往向上光田醫院。

    清水警分局表示，王姓男子（46歲）與被害人（42歲）為兄弟關係，長期因家產糾紛感情不睦，昨晚王男酒後於清水區五權路夜市內，發現被害人正與友人聊天，持斧頭上前砍被害人，造成被害人左側頭部、左臉部及腋下受傷，經送醫救治，無生命危險，目前仍於醫院觀察中。

    警方表示，王男行兇過程中遭現場民眾壓制，警方獲報立即趕到現場，並在其身上起出一把暗藏的刀子，將王男帶回調查後，依法移請台灣台中地檢署偵辦。

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