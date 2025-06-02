假冒德州撲克協會搞賭場 台北大安警方臨檢逮女荷官等11人

台北市大安警分局上門臨檢，破獲德州撲克協會暗中經營賭場，逮捕蔡姓負責人、女荷官及9名賭客共11人，並查扣抽頭金、籌碼、賭博器具等證物。（記者陸運鋒翻攝）

2025/06/02 09:13

〔記者陸運鋒／台北報導〕蔡姓男子假借德州撲克協會名義，實際在台北市東區商業大樓經營賭場，大安分局警分掌握情資後執行臨檢，當場查獲蔡男、蔡姓女荷官及9名賭客共11人，並查扣抽頭金、賭博器具、偽造授權證書等證物，詢後移送偵辦，警方今公布查緝影像並說明。

大安警分局調查，28歲蔡男於5月初時，租下台北市大安區忠孝東路四段某商辦，以德州撲克協會名義在IG、臉書等社群平台貼出攬客訊息，還聘請甜美女荷官發牌，賭客則是以現金1比10兌換籌碼，且每3200元將扣除200元手續費，賭局結束後亦可將籌碼兌換成現金。

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警方表示，掌握相關情資後於上月下旬前往該商辦執行臨檢，逮捕蔡姓負責人、31歲蔡姓女荷官及葉姓賭客9人共11人，並查扣抽頭金2萬5600元、籌碼78萬餘元、撲克牌、ALL IN卡、道具卡1批、賽事紀錄表及偽造授權證書等證物。

警方指出，蔡男假借「DB德州撲克協會」名義，招攬20至30多歲賭客聚賭，且無營業登記執照，也無合法協會立案證明，警詢後將蔡男及蔡姓女荷官依賭博罪嫌移送台北地方檢察署偵辦，其餘9名賭客則資社會秩序維護法裁罰。

警方說，此種撲克或競技協會假藉比賽、訓練名義等方式經營，企圖以合法掩護非法行賭博之實，以規避查緝，若民眾發現可疑犯罪跡象應立即報警。

蔡男假借德州撲克協會名義經營賭場，警方查扣偽造授權證書。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣相關證物及抽頭金。（記者陸運鋒翻攝）

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