搶功！新北八里前所長緝毒報獎不當 蘆洲分局拔官送辦

新北八里分駐所。（資料照）

2025/06/01 23:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警蘆洲分局八里分駐所李姓前所長帶隊緝毒，雖已符合敘獎要件，但他卻在報獎的筆錄中，蓋上個人職名章，與偵查隊移送歸檔筆錄不同，警方展開調查，發現偵訊筆錄為黃姓警員製作，但李前所長卻於筆錄詢問人兼記錄人蓋上職名章，顯有不當，警方自清將李員依偽造文書罪嫌函送；另李員到任後與同仁相處不睦、內部溝通不良，加上不當報獎，分局上報警察局，將李員調整為非主管拔官，並處以申誡處分。

蘆洲警分局今晚發布自清自檢前八里所李姓前所長李申報獎勵不當案，對他處以調職、函送法辦；警方說明，八里分駐所與龍源派出所今年3月21日晚間，聯合編組擴大臨檢，李前所長帶班查獲胡嫌毒品案，李員實際出力事實、符合敘獎要件，但檢視申報獎勵提供附件中，筆錄詢問人兼記錄人核章，不同於偵查隊移送卷歸檔附件。

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蘆洲警分局接獲檢舉，啟動調查，發現筆錄為黃姓警員製作，但李前所長於審核獎勵案件時，在該筆錄核章處蓋李員的職名章，顯有不當，分局為求慎重，依偽造文書罪嫌，函請地檢署參辦。

警方深入追查，李員調派八里分駐所後，不善內部溝通，與所屬同仁相處不睦，如今申報個人獎勵不當，已無領導統御正當性，考量已人地不宜，本分局於上月底發布人事通報，將李員調整為非主管職務，並核予申誡一次處分（後續行政處分待偵審結果確定後再行加重處分），給予警惕；所長職務由巡官林裕益代理，將由明日生效。

蘆洲警分局表示，秉持自檢自辦原則，不掩飾、不護短的態度，針對員警違法違紀案件，採取斷然處置作為，展現維護警察風紀決心。

蘆洲分局督察組長程晉塏說明自清偵辦過程。（記者吳仁捷翻攝）

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