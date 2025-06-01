中壢深夜疑街友無端遭酒客狠毆倒地 警方要查了

網友於社群平台PO出桃園中壢福州一街深夜街頭，竟有路人遭酒客無端毆打，行徑惡劣。（摘自臉書我是中壢人粉專）

2025/06/01 22:47

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市網友今（1日）於社群平台PO出一段監視器畫面，指出中壢區福州一街深夜街頭，竟有路人遭酒客無端毆打，行徑惡劣，引發網友撻伐。警方獲悉後已主動介入調查，正擴大調閱監視器，依法追查肇事者身分。

依網友上傳影片的事發時間，疑為今日凌晨有2名疑似酒醉黑衣男子在街頭遊蕩，竟突然對1名無辜路人出手攻擊！畫面中，該男子不僅被從背後猛力推倒，還在倒地後遭多次出拳猛擊頭部，場面驚悚。被害人隨即失去反應，倒臥路中央，連手上雨傘與隨身物品也散落一地。

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對此，中壢警分局中福派出所表示，目前尚未接獲民眾正式報案，但已主動查訪相關資訊，並擴大調閱周邊監視器畫面，全力釐清案情真相，後續將依法處理絕不寬貸。

據了解，拍攝者為附近住戶，目睹整起過程後緊急錄影，並將影片交給警方。網友們看完影片後紛紛留言痛批：「太離譜了」、「喝醉不是理由，這根本惡意傷人！」、「沒人性到極點」。

有網友留言提到，受害男子平時常在附近出沒，是一名行為溫和的街友，偶爾翻垃圾維生，從未打擾他人，有網友接力留言認為「對手無寸鐵的弱勢出手，有多沒品！」也有熱心民眾表示，當晚也拍下另一段影像，將提供給警方作為佐證。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

網友於社群平台PO出桃園中壢福州一街深夜街頭，竟有路人遭酒客無端毆打，行徑惡劣。（摘自臉書我是中壢人粉專）

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