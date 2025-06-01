為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中壢深夜疑街友無端遭酒客狠毆倒地 警方要查了

    網友於社群平台PO出桃園中壢福州一街深夜街頭，竟有路人遭酒客無端毆打，行徑惡劣。（摘自臉書我是中壢人粉專）

    網友於社群平台PO出桃園中壢福州一街深夜街頭，竟有路人遭酒客無端毆打，行徑惡劣。（摘自臉書我是中壢人粉專）

    2025/06/01 22:47

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市網友今（1日）於社群平台PO出一段監視器畫面，指出中壢區福州一街深夜街頭，竟有路人遭酒客無端毆打，行徑惡劣，引發網友撻伐。警方獲悉後已主動介入調查，正擴大調閱監視器，依法追查肇事者身分。

    依網友上傳影片的事發時間，疑為今日凌晨有2名疑似酒醉黑衣男子在街頭遊蕩，竟突然對1名無辜路人出手攻擊！畫面中，該男子不僅被從背後猛力推倒，還在倒地後遭多次出拳猛擊頭部，場面驚悚。被害人隨即失去反應，倒臥路中央，連手上雨傘與隨身物品也散落一地。

    對此，中壢警分局中福派出所表示，目前尚未接獲民眾正式報案，但已主動查訪相關資訊，並擴大調閱周邊監視器畫面，全力釐清案情真相，後續將依法處理絕不寬貸。

    據了解，拍攝者為附近住戶，目睹整起過程後緊急錄影，並將影片交給警方。網友們看完影片後紛紛留言痛批：「太離譜了」、「喝醉不是理由，這根本惡意傷人！」、「沒人性到極點」。

    有網友留言提到，受害男子平時常在附近出沒，是一名行為溫和的街友，偶爾翻垃圾維生，從未打擾他人，有網友接力留言認為「對手無寸鐵的弱勢出手，有多沒品！」也有熱心民眾表示，當晚也拍下另一段影像，將提供給警方作為佐證。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    網友於社群平台PO出桃園中壢福州一街深夜街頭，竟有路人遭酒客無端毆打，行徑惡劣。（摘自臉書我是中壢人粉專）

    網友於社群平台PO出桃園中壢福州一街深夜街頭，竟有路人遭酒客無端毆打，行徑惡劣。（摘自臉書我是中壢人粉專）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播