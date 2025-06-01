台中首例！辱罵罷免羅廷瑋志工三字經 「機車伯」遭訴

騎機車阿伯對志工阿姨辱罵穢詞後揚長而去，志工當時錄影畫面，但把這位「機車伯」打馬賽克。（記者張瑞楨翻攝）

2025/06/01 22:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣各地罷免國民黨立委的公民團體，屢受不理性的藍營支持者謾罵攻擊或騷擾，台中市已經有首宗起訴個案，60多歲張姓男子於今年4月5日晚間6時許，騎機車行經罷免台中市第六選區國民黨立委羅廷瑋的攤位旁，竟以三字經等不堪入耳穢詞，辱罵公民團體「敲羅行動」的志工阿姨，台中地檢署偵查時，他否認有犯意，檢察官勘驗蒐證錄影畫面，認定他犯嫌屬實，依公然侮辱罪起訴。

另外，國民黨立委謝龍介上月（5月）25日，到台中幫羅廷瑋宣傳反罷免站台時，卻對在對街「敲羅行動」的志工面前，說出「生孩子沒屁X」等羞辱之言，甚至影射罷免團體收受金錢，罷團和志工深感受辱，上月28日已由領銜人「呱呱」與志工，在律師陪同下到台中地檢署按鈴申告，對謝龍介提出公然侮辱、誹謗罪告訴，中檢尚偵查中。

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起訴書指出，張男上述時間行經「敲羅行動」受理連署攤位前，見擺放「罷免親中賣台的立委」立牌，以及供選民簽署之罷免書，竟對志工阿姨辱罵三字經穢詞，之後騎著機車揚長離去。

志工阿姨不堪受穢語辱罵，向台中市警局第一分局提出告訴，當時志工還於臉書發文，強調「不明人士騎車叫囂，面對威脅與恐懼志工，請挺身而出踴躍連署，幫助志工早日達成收件任務」。

中檢偵查時，張男全盤否認有侮辱等犯意，他辯稱說，自己第一時間只說「愚蠢」，對方人多勢眾，很兇對他吼，他當時嚇到被激怒，才把機車調頭說三字經等穢語；檢方勘驗錄影畫面，認為他辱罵志工阿姨三字經等穢語，犯嫌足以認定，觸犯公然侮辱罪而起訴，這是中市大罷免各項告訴或偵查的第8案，也是已知台中市首宗罷免案相關的起訴案。

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