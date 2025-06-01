花880萬買台南房地竟是海砂屋須拆 衰買家僅獲判賠96萬

謝姓男子花880萬元購買台南某處房地產，結果買到須拆除的海砂屋，台南地院審結判謝男僅可獲賠96萬9千多元房屋價款。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/06/01 19:14

〔記者王俊忠／台南報導〕謝姓男子透過房仲以880萬元向陳姓男子購買位於台南市的1處房地，謝男委請土木技師公會檢測發現該屋傾斜、氯離子超標、鋼筋鏽斷，是棟海砂屋，須拆除重建，提告向屋主求償694萬多元房屋價款；原屋主辯稱已住16年，不知是海砂屋。台南地院根據鑑定與買賣契約內容、房屋已逾40年折舊等條件，謝男可獲賠96萬多元。

由於房仲方面賠償35萬2千元給謝男，當作媒介謝男買到海砂屋的補償，法官扣掉這筆補償款，判認陳男應賠償61萬7千多元給謝男，此案還可上訴。

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謝男控訴，2023年2月底，他經由房仲媒介以880萬元向陳男購買位於台南市某地的房產，同年4月27日付清所有款項並交屋。之後他委請南市土木技師公會檢測房子發現有氯離子超標、建物傾斜、鋼筋斷裂等瑕疵，有安全虞慮，無法回復，建議拆除重建，要求屋主陳男返還694萬多元房子價款。

陳男說，他們16年前買房子交屋前，房子已裝潢好，住進去不可能拆開裝潢來檢查，確實不知道當時買住的房子是海砂屋。

台南地院法官審指，根據土木技師公會鑑定，該屋氯離子含量平均值已超過房屋買賣契約約定的每立方公尺0.6公斤標準，有氯離子過高的瑕疵。原屋主雖辯稱不知房子是海砂屋，但依買賣契約有約定屋主須為房子氯離子含量負有擔保責任，因為鑑定指房子無法修繕、必須拆除重建，謝男可向原屋主請求返還房子全部價金，合法有據。

不過，法官根據買賣雙方的土地買賣契約書、申報契稅時出具的建物買賣契約書，計算認定房屋價款應為96萬9千多元，並非謝男主張880萬房地價款扣除公告地價185萬多元後的694萬多元。何況，房屋會有折舊；土地沒有折舊問題，該屋使用已逾40年，如依謝男算法，折舊40年的房價，竟高於沒有折舊的土地價金3倍以上，這與一般社會通念、經驗法則不符，所以房屋價款以96萬9千多元為合理。

法官並說，因為房仲有給付補償35萬2千元給謝男，扣除這筆補償款，陳男應返還61萬7千多元給謝男。

購房屋齡30年以上 土木技師提醒避踩雷要領

台南市土木技師公會前理事長鄭明昌表示，有關房屋氯離子含量標準，中央標準局於1994年7月22日通過「新拌混凝土」水溶性氯離子最大容許值（CNS3090）為 0.6 kg/m3，1998年6月25日修訂為0.3 kg/m3， 2015年1月13日再修訂為0.15 kg/m3。一般較容易出現海砂屋（氯離子含量超過標準）的房子，大部分為1994年氯離子含量標準公布之前的建築物。

土木技師鄭明昌提醒說，民眾購買屋齡30年以上的房屋尤應注意是否有「混凝土塊剝落、鋼筋鏽蝕外露」情形，這種情形特別容易發生在平頂（天花板），且原屋主可能會用裝潢設施來遮蔽，或用水泥修補（但修補後表面不平整），若有上述情形，應進一步檢測氯離子含量來確認。由於房子氯離子含量偏高，會造成鋼筋鏽蝕劣化，並不容易處理，往往只能拆除重建，民眾在購屋時不能不注意這問題。

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