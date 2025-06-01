端午太想吃肉粽？5失聯移工潛入民宅蒸粽子遭逮

5名外籍移工因手機沒電及久沒進食潛入民宅充電及蒸粽子，在玉里警分局的追查之下，在玉里橋下被逮捕5人。（圖擷取自Google maps）

2025/06/01 20:16

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣玉里鎮5名移工因手機沒電再加上肚子餓，潛入一間民宅充電並翻冰箱裹腹。怎料還沒吃到食物，就被屋主發現，5名移工立刻逃逸。警方循線追查，當天下午就在鐵道橋下草叢中查獲5人，發現5人居留證都已過期，其中一人甚至已逃逸長達9年。

該起事件發生在5月25日，玉里鎮金姓女子前往其雇主位於大禹里的工作室時，發現有4男1女疑似外籍移工進入室內翻找物品，見有人前來，倉皇逃離現場。花蓮縣警察局玉里分局警方接獲報案，到現場發現移工逃跑時所留下的一個黑色包包，包裡發現一張過期居留證，推測為其中一位移工所留下。

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警方循線追查，在當日下午4點左右即在花68線3.3公里處南側鐵道橋下逮到5名移工，其中3人在草叢中查獲，另有2人躲入鄰近水溝內逃避查緝。警方進一步查驗發現，5名移工居留證均已過期，且其中一名女子逃逸已長達9年。

移工自稱，他們在全台多地流竄，近日剛到玉里尋找工作，並在鐵橋下搭建臨時棲身處。但因手機沒電加上久沒進食，才會潛入民宅中充電和找食物填補肚子。

目前，5人全數依入出國及移民法移送至內政部移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊處置，而竊盜部分則另案函送花蓮地方檢察署偵辦。

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