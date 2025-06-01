山友花蓮瓦拉米步道跌倒骨折 救難人員24小時助搬運下山

花蓮縣卓溪鄉瓦拉米步道約9KM處發生山友跌倒骨折意外，救難人員使用搬運方式歷經一天把傷患送醫。（花蓮縣消防局提供）

2025/06/01 17:15

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣卓溪鄉瓦拉米步道昨發生一起山域意外事故，來自台中的林姓登山友在步道約9公里處，疑似路面濕滑而不慎跌倒，導致腳踝開放性骨折而無法行走，縣消防局、玉山國家公園管理處等單位組成20多名救難人員，連夜步行趕路前往，今天下午5點多順利把傷患搬運下山。

花蓮縣消防局指出，昨天下午3點多接獲民眾報案，指出一行登山隊伍共2人，昨天由南安登山口進入，行經瓦拉米步道，預計今天由南安登山口出，但在瓦拉米步道約9KM處，其中一名50歲林姓女子摔倒，造成腳踝開放性骨折，花蓮縣消防局集結警消、義消，玉山國家公園管理處及花蓮縣警察局玉里分局等共23名組成先遣地面救援人員。

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救援小組昨下午5點在花蓮玉里消防分隊整裝後，隨即徒步入山、連夜趕路，約昨晚9點多，與受傷民眾會合進行初步處理，今日天一亮，搜救人員合力搬運傷患下山，約下午5點多，成功把受傷民眾送到台30線登山口，並由救護車轉送玉里榮民醫院接受治療。

消防局指出，步道後段的佳心至瓦拉米則需要辦理入山及入園證，將釐清是否有申請。

瓦拉米步道東段位於花蓮卓溪鄉，為日本時代興建的八通關越嶺道一部份，全長約14公里，坡度緩、視野佳，步道沿著拉庫拉庫溪谷而上，前段適合休閒健行，但自「里程樁7K」後須辦理入山申請，後段較適合有中級山或負重露營經驗，屬於中級登山步道；步道終點「瓦拉米」也是蕨駐在所遺址，建有一太陽能山屋。

花蓮縣卓溪鄉瓦拉米步道約9KM處發生山友跌倒骨折意外，救難人員使用搬運方式歷經一天把傷患送醫。（花蓮縣消防局提供）

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