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    驚悚瞬間曝光！ 載德國女子遊台中 休旅車突失控衝出路道墜谷

    一輛黑色休旅車在台中和平區大雪山林道突然失控衝出路道，整輛車墜落10多公尺深的山谷。（圖翻攝自記者爆料網）

    一輛黑色休旅車在台中和平區大雪山林道突然失控衝出路道，整輛車墜落10多公尺深的山谷。（圖翻攝自記者爆料網）

    2025/06/01 17:19

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中今天（6/1）發生一起車禍，一輛黑色休旅車在和平區大雪山林道突然失控衝出路道，整輛車墜落10多公尺深的山谷，路邊監視器拍下整段驚悚過程並曝光，據悉車上還有一名德國籍女性。

    據「記者爆料網」消息，台中市消防局今天上午11點半左右獲報，和平區大雪山林道200線9公里處發生車輛翻覆事故，東勢分隊出動搶救。現場可以看到，一輛黑色休旅車掉落在約莫15米深的山谷，車身嚴重毀損，2名傷者都在車外，但意識清楚，消防人員使用吊臂及繩索救援，目前已送往中國醫藥大學附設醫院接受治療，無生命危險。

    從曝光的路邊監視器畫面可以看到，事發車輛行經彎道時，不知為何突然失控衝出路面，先撞擊民宅旁的菜園後滑落邊坡墜谷。經調查，休旅車駕駛為38歲廖姓女子，當時載著德國女性友人出遊，事故發生後2人自行脫困，所幸僅受輕傷。警方對駕駛進行酒測後排除酒駕，初步懷疑是疲勞駕駛釀禍。

    一輛黑色休旅車在台中和平區大雪山林道突然失控衝出路道。（圖翻攝自記者爆料網）

    一輛黑色休旅車在台中和平區大雪山林道突然失控衝出路道。（圖翻攝自記者爆料網）

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