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    桃園串燒店整箱蒜頭遭竊PO網討公道 警查獲涉案失智翁

    桃園市觀音區一家串燒店遭7旬老翁闖入搬走整箱蒜頭，受害業者將監視影像PO網。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市觀音區一家串燒店遭7旬老翁闖入搬走整箱蒜頭，受害業者將監視影像PO網。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/06/01 16:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市觀音區一家串燒店業者昨（5月31日）上午營業前發現店內1箱蒜頭不翼而飛，調閱監視影像發現是1名老翁闖入抱走整箱蒜頭，業者將影片PO網，引來網友留言熱議「一定要報警，不然他一定會食髓知味」、「不是老人變壞了，而是壞人變老了」等；桃園市大園警分局獲報查出涉案的是住在附近的70歲李姓老翁，家屬出面拿出病歷證明指老翁罹患失智症，抱走的整箱蒜頭已分送親友，讓業者大嘆無奈，警方訊後仍依竊盜罪嫌將李姓老翁函送桃園地檢署偵辦。

    串燒店業者昨交店內遭竊過程影像PO在臉書社團《爆料公社》，並表示「您沒經過我們同意抱走整箱蒜頭...麻煩認識的人請告知，我們認得您！麻煩請您出面處理！不然我們將上警局提告」，業者也在自家臉書粉專PO文，直說自己小本生意，還有3個小孩要養，實在相當氣憤。

    監視影像PO出引發網友熱議，網友紛紛留言：「真的很討厭這種乞丐老人」、「一定要報警，不然一定會食髓知味」、「到時候又說是失智老人」、「不是老人變壞了，而是壞人變老了」等。

    大園警分局草漯派出所副所長陳盈帆表示，警方於昨上午7點多接獲報案店家攤位內的整箱蒜頭被搬走，警方調閱周遭監視器影像追查，循線查獲涉案的70歲李姓老翁，而老翁女兒出面並拿出病歷證明直說「父親罹患失智症，抱走的整箱蒜頭已經分送親友」，受害業者對此大嘆無奈；警方說，儘管如此，訊後仍依竊盜罪將涉案李姓老翁依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

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