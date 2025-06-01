欺神太甚！嘉縣定古蹟吳鳳廟神桌 60年來兩度遭竊

嘉義縣定古蹟吳鳳廟的神桌60年來兩度遭竊。（記者蔡宗勳攝）

2025/06/01 15:40

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣定古蹟中埔鄉社口村吳鳳廟的廟桌（上桌、下桌）、五賽（五種供具）、香爐日前不翼而飛，損失慘重，這並不是吳鳳廟神桌第一次被偷，大約60年前，宵小覬覦吳鳳廟上、下桌精緻的雕花，竟將所有的雕花鋸走，事隔一個世紀，竊賊再度上門，漏夜將神桌連同五賽與香爐全搬走，還把神桌上的5尊神明依序放在供桌上，令廟方傻眼。

中埔警分局獲報後，調閱附近監視器抽絲剝繭後，鎖定特定對象展開緝捕，已查獲2名竊嫌並起出部分贓物，正循線追捕其他嫌犯及掌握贓物去向。

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吳鳳廟徐姓廟祝指出，這起竊案應是有計畫性的犯案，做案前多次前來勘查路線，選定廟東方花園高僅約1公尺矮牆翻牆而入，並從這裡搬運神桌香爐等物出去，由於牆外面有條小路，小路與外面的大馬路中間種一排樹木，成為最佳掩護，推測可能是5月27日清晨2點左右開始做案至凌晨4點半。

徐姓廟祝表示，吳鳳廟的神桌可說是多災多難，1906年先是隨著廟體建築毀於地震，重建成現貌於1920年重新啟用後，大約60年前宵小看上廟桌（上桌、下桌）的雕花，竟然將上、下桌有雕花的部分全都鋸掉偷走，廟方只好再訂製檜木上、下桌，沒想到一個世紀之後又被偷走。

徐姓廟祝說，疑似嫌犯在做案前幾天曾進來辦公室，當時以為是香客還泡茶請他們，竊案發生後，監視器的鏡頭被噴黑漆、主機也被破壞，研判那個時候疑似嫌犯進辦公室是要了解監視器運作。

徐姓廟祝強調，據他了解，其它地區歷史悠久的廟宇已發生多起類似竊案，甚至連價值逾百萬元的神帽都被偷，顯見有集團鎖定具歷史價值的神桌、神器偷竊，希望警方擴大偵辦，瓦解「欺神太甚」的竊盜及銷贓集團。

嘉義縣定古蹟吳鳳廟的神桌被偷走後，竊賊將神尊改供奉在供桌上。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣定古蹟吳鳳廟神桌竊案，疑似嫌犯搬運贓物的矮牆留下清苔被物品摩擦的痕跡。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣定古蹟吳鳳廟神桌竊案，廟方監視器鏡頭被嘖黑漆。（記者蔡宗勳攝）

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