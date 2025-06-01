李怡貞爆料樂天女孩當小三 律師事務所疑遭網軍惡改「永久歇業」

李怡貞今（1）日上午PO出一張照片，透露事務所在Google地圖上的檔案，莫名被惡意竄改「永久歇業」，質疑是有人買網軍故意搞事。（圖擷取自「女人大律師李怡貞」臉書粉專，本報合成）

2025/06/01 15:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕律師李怡貞近日上電視節目爆料，指出某位樂天啦啦隊女孩介入富商婚姻，甚至懷孕墮胎；李怡貞還透露，自己獲得元配授權才將此事公開，消息一出掀起各界關注。然而，李怡貞今（1）日上午PO出一張照片，透露事務所在Google地圖上的檔案，莫名被惡意竄改「永久歇業」，質疑是有人買網軍故意搞事。

根據李怡貞臉書今日上午貼文附上的一張截圖，只見她開設的「大成台灣律師事務所」Google地圖商家檔案資料，在今年5月30日被竄改成「永久歇業」。李怡貞對此直言，「你們覺得會是誰弄的呢？誰巴不得我不當律師呢？繼黃子佼一樓一鳳之後，哇噻這個啦啦隊免洗褲是又巴上什麼富商了是不是？買網軍各種玩捏。」

請繼續往下閱讀...

李怡貞反諷，如果自己不當律師會更好，因為她可以拋下律師倫理的規範，並每天上通告全盤講出每個案件的細節，且她一個案件講一年也講不完，「阿捏好不好咧？」。李怡貞指出，故意亂留負評、改事務所名稱、把事務所永久停業，這些事情她全部都遇到了，還透露這種行為其實「告得到」。

李怡貞除了請大家幫忙向Google回饋一下意見，還狠嗆，「你們有那麼害怕我喔......我也好害怕你們這麼怕我捏，黃子佼一樓一鳳以後是事件怎麼發展？還記得嗎？」，並霸氣表明，自己的事務所目前仍在營業，「會營業到你哭爸叫。」

另外，李怡貞先前曾透露，此起案件正在訴訟時，元配就打算公布該名樂天女孩小三的真實身分，是她擋下才暫時作罷。李怡貞補充，目前達成和解的是元配和富商，「正宮從來沒有跟小三和解嘿」、「正宮為什麼會跟小三各自安好？」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法