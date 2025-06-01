台南永康警加強5項違規取締 降「交通3高」

台南永康警加強機車違規、併排停車等5項違規加強取締，期能降低A1等高危險交通事故發生。（圖由永康警方提供）

2025/06/01 15:10

〔記者劉婉君／台南報導〕為了防制｢A1死亡｣、｢酒駕肇事｣及｢大型車類｣等3項高危險交通事故，台南市永康警分局等全市16個分局同步執行「順安專案」，針對機車違規、併排停車等5項違規加強取締，因截至5月31日止，有效將相關交通事故發生比例降低，將再延長2個月。

永康警分局交通組長葉敏旭表示，順安專案交通執法項目包括「機車違規｣、｢自撞（摔）｣、｢未持有適格駕照駕駛｣、｢大型車違規｣及｢交岔路口10公尺內違規（臨時）停車、併排（臨時）停車｣等5項，希望以交通執法為手段，達到防制交通事故的目的，後續會滾動式檢討勤務執行項目與期程。

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葉敏旭說，永康警分局轄內迄今，A1死亡交通事故發生4件，較去年同期7件，減少3件降幅43％、酒後駕車肇事發生47件，較去年61件，減少14件降幅23％、大型車事故發生42件，較去年55件，減少13件降幅24％。

永康警分局長顏勤峰表示，根據分局分析轄內易肇事熱點及熱時，計有｢中華路與中正南路｣等6處，將以專責警力定點守望40分鐘，提高見警率，期能防制事故發生，統計5月份A2受傷交通事故發生588件，較去年發生610件，單月減少22件，順安專案也會結合事故熱點守望，雙軌並行，避免不必要的交通傷害。

台南永康警加強機車違規、併排停車等5項違規加強取締，期能降低A1等高危險交通事故發生。（圖由永康警方提供）

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