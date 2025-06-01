台中救護車斑馬線前停車 行人傻眼「到底該不該走？」網熱議

台中市有救護車停在路口行人穿越道前，等民眾都停下或通過車前再行駛 。（擷自Threads）

2025/06/01 15:12

〔記者許國楨／台中報導〕「救護車到底該不該在斑馬線前停下？」一段執勤救護車在台中市北屯區文心路、崇德路口鳴笛停在行人穿越道前的影片，近日在網路引發討論，片中有行人猶豫著走過，也有人停下，救護車則等雙向都無行人通行後才緩緩前進，引發「救護車與行人誰該優先」熱議。

台中市第五分局表示，隨著都會區交通日益繁忙，救護車在緊急救援過程中，經常面臨穿越人行道或斑馬線的情境，引發「救護車與行人誰該優先通行」的討論，雖然行人擁有道路通行的優先權，但在特定情況下，為搶救生命，救護車可適度優先通行，前提是必須確保行人安全。

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根據《道路交通安全規則》第93條規定，執行緊急任務的救護車在開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標現及號誌指示之限制，其他車輛與行人應主動避讓，然而，行人安全仍為第一考量，救護車駕駛必須在確保無誤後方能通過斑馬線或人行道。

警方呼籲行人在聽到警報聲時，務必提高警覺，觀察周遭路況，儘速讓道，同時，救護車駕駛也應減速並確認無人通行，才能通過，以免釀成意外。」在交通與生命抉擇間「安全優先」，民眾與駕駛都該相互體諒，讓救護車順利執勤，同時保障行人的生命安全，共同打造安全友善的道路環境。

而影片曝光後，不少網友留言直呼：「值勤中救護車最大路權」、「看到警示燈跟鳴笛還不讓開的人真的要反省」、「有些行人戴耳機或滑手機，完全沒注意到救護車，也可能突然衝出來，真的很危險。」、「救護車停下來是怕撞到人，不是讓大家繼續過馬路。」、「看到救護車不禮讓，真的要祈禱自己和家人不會有需要救護車救命的一天」。

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