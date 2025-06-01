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    端午節深夜不平靜！ 男子駕車自撞路樹衝入溝渠、傷重不治

    李姓男子駕車自撞路樹。（朴子警分局提供）

    李姓男子駕車自撞路樹。（朴子警分局提供）

    2025/06/01 14:59

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉166縣道六脚鄉正義村路段昨端午節深夜發生死亡車禍， 51歲李姓男子駕駛轎車行至事故地點時，不明原因自撞路樹，再衝入溝渠中翻車，李男被救出已沒有生命跡象，經緊急送醫搶救仍告不治。事故發生原因由朴子分局交通事故處理小組調查中。

    朴子警分局指出，5月31日深夜10點30分許，李姓男子駕車沿166縣道由東向西行駛，行至六脚鄉正義村166縣道15.6公里處時，突偏離車道高速撞擊路樹，再衝入溝渠中翻車，李男被救出時已沒有生命跡象，緊急送醫搶救仍告不治。

    朴子警分局呼籲用路人，於夜間行駛時應開啟大燈，放慢車速並提高警覺，切勿於疲勞或精神不濟時使用車輛，以避免憾事發生。

    嘉義縣消防局表示，昨晚10點半獲報於166縣道六脚鄉正義村發生車禍事故，立即派遣分隊前往，抵達後回報為1輛汽車車禍，男性傷者被困在變形的車上，經協助脫困，現場評估疑為OHCA，給予相關急救處置，送往嘉義長庚醫院救治。

    李姓男子駕車自撞路樹後衝入溝渠。（朴子警分局提供）

    李姓男子駕車自撞路樹後衝入溝渠。（朴子警分局提供）

    李姓男子駕車自撞路樹後衝入溝渠，被救出已沒有生命跡象。（朴子警分局提供）

    李姓男子駕車自撞路樹後衝入溝渠，被救出已沒有生命跡象。（朴子警分局提供）

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